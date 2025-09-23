ライプツィヒに戻ったけど忘れられている？ トッテナムから戻ってきたドイツの快速FWに出番はいつ回ってくるのか
2020年に移籍したチェルシーで結果を残せず、2022年に古巣ライプツィヒへと戻ってきたドイツ人FWティモ・ヴェルナー。その後トッテナムにレンタル移籍したが、そこでも思うような結果は残せなかった。今夏にはレンタル移籍からライプツィヒへ戻ってきたが、ここまで出番はない。
20日に行われたブンデスリーガ第4節のケルン戦では今季初めてベンチ入りを果たし、ウォーミングアップ中にはサポーターからの熱烈な歓迎もあった。ただ、チームの指揮官オーレ・ヴェルナーはティモ・ヴェルナーのことを1番手とは考えていないようだ。
チームメイトのDFダヴィド・ラウムはティモ・ヴェルナーの復帰を歓迎していて、「サポーターの温かい歓迎があったね。ティモはクラブの顔であり、ライプツィヒのために多くのことを成し遂げてきた。僕たちは若いチームで、若手選手たちは彼に対して謙虚な気持ちで接している。彼がチームに加わってくれて嬉しい。彼はトレーニングに全力を尽くし、ドレッシングルームでも皆に良い雰囲気を作ってくれている。非常に人気もあるし、彼の復帰は嬉しいね」と語っている。
ヴェルナーはライプツィヒにて通算213戦113ゴール47アシストと圧巻の成績を残してきた。チェルシーとトッテナムでは消化不良な結果に終わったが、ブンデスリーガで通用することはライプツィヒで証明済みだ。
チームには今夏ロムロ、ヤン・ディオマンデ、ヨハン・バカヨコ、コンラッド・ハーダーら前線に新戦力が加わっていて、ヴェルナーにとって楽な環境ではない。サポーターとしては全盛期のヴェルナーの姿を求めているだろうが、再びチームの前線で顔になれるだろうか。