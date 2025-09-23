俳優の中尾明慶さんが自身のYouTubeチャンネルで愛車のディフェンダーとお別れする様子を公開しました。約3年半から4年間乗り続けたディフェンダーとの最後のドライブは、洗車から始まりました。



「こちらのディフェンダー、納車したんですけれども、今日でお別れです」と中尾さんは報告します。愛着があり思い出も詰まった車ですが、「ずっと乗るわけにもいかない」と別れを決意しました。





中尾さんは洗車が大好きだと語り、「YouTubeでも洗車のプロにたくさん学んできた」と話します。水圧の強いホースで丁寧に洗い、「気持ちよかった、マジで」と満足そうな表情を見せました。







この車の思い出として、「一番遠くだと愛知県まで行った」と話し、「ロケ地が深夜すごい暗闇だったりする帰り道、一人で帰らなきゃいけない時」の心強い相棒だったことを振り返りました。





さらに特別な思い出として、「木村拓也さんに釣り道具を買いに連れていってもらった時」に「木村さんがバイクで、俺がこの車で後ろについていく」「ずっと木村さんの背中を見た車でもあります」という貴重な経験も共有しました。







ディフェンダーは限定車で、抽選に当たって購入したものだったと明かします。中尾さんは「伊勢丹に（妻・仲）里依紗の買い物に付き合っていて、化粧品売り場で、俺が暇で『早く終わらないかな』と思っていた時に、ランドローバーから電話がかかってきて『当選しました』と言われて、そこからルンルン化粧品売り場」という購入時のエピソードも語りました。



最後のドライブ中、突然雨が降り出すと「ディフェンダーが泣いている」と感傷的な表現で語る場面も。「今日予報では一切雨は降らない感じだった」と共演者が言うと、「ディフェンダーも悲しんでるということで…でも、俺も本当に悲しい」と中尾さんは返しました。





愛車に伝えたいことを聞かれると、「安全に何事もなく過ごさせてくれたのが一番でかい」「いい時間を過ごせた」と感謝の気持ちを表現。「ただの交通手段にしない時間をくれた」と深い愛着を語りました。







「車とはお別れになっちゃいますけれども、皆さんが見てたYouTubeにたくさん出てくれた車だった」と締めくくり、視聴者にも愛されていたディフェンダーとの別れを惜しみました。







【担当：芸能情報ステーション】