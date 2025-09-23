韓国の9人組ガールズグループTWICEのJIHYO（ジヒョ＝28）が22日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。グループが結成されたオーディションにMOMO（28）が一度落ちていたことについて言及した。

番組では「しゃべくり」メンバーの歴史や、日本の流行とともにTWICEの歴史を紹介していた。「J．Y．Park主催オーディション『SIXTEEN』にて勝ち抜き『TWICE』結成」と紹介された。

MOMOは「私1回落ちてます。そこで」と告白した。「最後の発表のときにいきなり呼ばれました。観客席で見てたんですよ。落ちたメンバーは。そこで見てて、いきなり名前呼ばれて『え？』みたいな」と語った。

JIHYOは「おかしいですよね？」と反応し、スタジオは笑いに包まれた。JEONGYEON（ジョンヨン）も「一番大変な番組でのサバイバルを私たちだけがして、（やってない）MOMOちゃんはWINNERですよね」とイジって笑わせた。

ネプチューンの堀内健は「そういうパターンはよくあるの？」と質問した。

SANAは「敗者復活戦なしに、はい上がってきました」と異例の追加合格だったことを明かした。「私は同じ日に（韓国に）MOMOちゃんと来て、練習してたので。オーディション番組出ることになったから、絶対一緒にデビューする運命だと思ってたのに（MOMOが）落ちちゃったからMOMOちゃんに泣きながら『私ももうここから出る。一緒に会社出ていこう』って言って、『オーディション降ります』って言おうとしてた。もし言ってたら私デビューできてなかった」と語った。

JIHYOは「もしこの番組にJ．Y．Parkさんが出演されることがあったらこのことについての真意を一度確認してください」とお願いし笑わせた。

くりぃむしちゅー上田晋也は「よっぽど気になってる」と笑った。

JIHYOは「今となってはMOMOがいてくれてありがたい。MOMOのことはすごく好きなんですけどとにかく気になっているんです」と語り、笑わせた。