【Beyond The Strand】 9月23日13時～ 開始 会場：TOHOシネマズ六本木ヒルズ SCREEN7

コジマプロダクションは、最新情報発表会「Beyond The Strand」にてナイアンティックスペーシャルとのパートナーシップを締結したことを明らかにした。

今回はナイアンティックスペーシャルの地理空間AI技術を活用し、現実世界に拡張する新たな次世代のイマーシブエンタテインメント共創を目指すパートナーシップの締結を発表。コンテンツの具体的な形態については明らかにされなかったが、位置情報ゲームを多数手掛ける同社ならではの作品に期待される。

ナイアンティックスペーシャル CEO ジョン・ハンケ氏のコメント

Niantic Spatialでは、人とマシンが対話できる“生きた世界モデル”を構築し、現実世界における新しいストーリーテリングとインタラクションのキャンバスを生み出しています。KOJIMA PRODUCTIONSと協力し、私たちの創造性とイノベーションを結集することで、新旧のファンの皆さまにどのような体験をお届けできるのかを探求できることを、大変嬉しく思います。

【KOJIMA PRODUCTIONS 10周年記念イベント「Beyond The Strand」配信 | Supported by IGN [日本語-Japanese ]】

(C) KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. 2022 All Rights Reserved