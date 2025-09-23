¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×º£ÅÄÈþºù¤«¤é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤ØÄ«¥É¥é¼ç±é¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¸ò´¹¤â
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/23¡ÛNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ï¡¢9·î27Æü¤Ë¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÎÊüÁ÷¤¬½ªÎ»¤·¡¢9·î29Æü¤«¤é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÎÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£9·î23Æü¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î¼ç±é¡¦º£ÅÄÈþºù¤¬NHKÂçºåÊüÁ÷¶É¤òË¬¤ì¡¢¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¼ç±é¡¦¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤È¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡õÉ×ÌòÇÐÍ¥¡¢ÏÂÁõ»Ñ¤Ç´ó¤êÅº¤¦
¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÇÌø°æ¤Î¤ÖÌò¤òÌ³¤á¤¿º£ÅÄ¤Ï¡¢ºÇ½ª²ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤¤¤è¤¤¤è½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤µ¤ß¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢È¾Ç¯´Ö¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤È3Æü¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤À¤Þ¤À¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Îµ°À×¤âÂ³¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¿ó¤È¤Î¤Ö¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¾¾Ìî¥È¥Ìò¤ò±é¤¸¤ë¹âÀÐ¤Ï¡¢ÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤ºº£Æü¤Î¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¿ô¤«·î»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¸½¾ì¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤±¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤ï¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥É¥é¥Þ¤æ¤«¤ê¤ÎÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¸ò´¹¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£º£ÅÄ¤¬¹âÀÐ¤ØÂ£¤Ã¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÏÉñÂæÃÏ¤Ç¤¢¤ë¹âÃÎ¸©¤ÎÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¡¦ÅÚº´Âü¡£¹âÃÎ¸©¤ËÅÁ¤ï¤ë¡ÖÅÚº´Âü¡×¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂ³¤¯ÅÁÅý¹©·Ý¤Ç¡¢¼ê¹÷¤¤ÎÅÚº´ÏÂ»æ¤Ë±ïµ¯¤Î°Õ¾¢¤òÉÁ¤¯¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£ÅÚº´¤ÎÃÏ¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÃÂÀ¸¤äÀá¶ç¤ò½Ë¤Ã¤ÆÅÚº´Âü¤òÍÈ¤²¡¢À®Ä¹¤ÈÈôÌö¤ò´ê¤¦É÷½¬¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÅÚº´Âü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤·¤¸¤ß½Á¤¬ËÏ¤ÎÀþ¤ÇÉÁ¤«¤ì¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÀÖ¤¤¿§¤Ë¤ÏËâ½ü¤±¤Î°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¡¢Á¯¤ä¤«¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£ÅÄ¤«¤é¹âÀÐ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤È¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¹¶·¤ÈÀ®¸ù¤Ø¤Îµ§¤ê¤ò¹þ¤á¤ÆÂ£¤Ã¤¿¡£
¹âÀÐ¤«¤éº£ÅÄ¤ØÂ£¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉñÂæÃÏ¤Ç¤¢¤ëÅçº¬¸©¾¾¹¾»Ô¤ÎÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¡¦È¬±ÀÅÉ¤Î¼ê¶À¤È¡¢¾¾¹¾»Ô¼µÆ»¸Ð»º¤Î¤·¤¸¤ß¡£¼ê¶À¤Ïº£ÅÄ¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¡ÖÈþ¤·¤¤ºù¡×¤ÎÊÁ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â¤ÏÌ¾Á°¤Î¤È¤³¤í¤Ï¡¢º£·î¤ÎÅçº¬¥í¥±¤ÎºÝ¡¢¹âÀÐ¤¬¹©Ë¼¤Ë¹Ô¤¿§¤òÁª¤Ó¡¢¤½¤·¤Æ¡È»£±Æ¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡É¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¹âÀÐ¼«¤é¤¬Ì¾Æþ¤ì¤ò¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾¾Ìî²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¤·¤¸¤ß¡×¤Ï¡¢¾¾¹¾»Ô¼µÆ»¸Ð¤Î¤·¤¸¤ß¤ò¼è¤ê´ó¤»¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹âÀÐ¤Ï¡Ö¤·¤¸¤ß½Á¤ÏÂè1ÏÃ¤«¤éºîÉÊ¤Î½ÅÍ×¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÊÂü¤ÎÀÖ¤¤¿§¤Ë¤Ï¡ËËâ¤è¤±¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È
¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»£±Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÁ°¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÅ½¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡¢º£ÅÄ¤Ï¡Ö¤·¤¸¤ß¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£²¿¤è¤ê¤â¡¢»£±Æ¤Ç¤ªË»¤·¤¤¤Ê¤«¼ê¶À¤Ë¼êÉÁ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡ÄÂçÀÚ¤Ë»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡õÉ×ÌòÇÐÍ¥¡¢ÏÂÁõ»Ñ¤Ç´ó¤êÅº¤¦
¢¡º£ÅÄÈþºù¡¢¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤ØÄ«¥É¥é¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á
¢¡º£ÅÄÈþºù¡õ¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤æ¤«¤ê¤ÎÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¸ò´¹
