ÍÙ¤ê¼ê¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥¢¥Ê¥¿¥·¥¢¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Î»þ´Ö¤òÂ¿¤¯²á¤´¤¹¡×¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë·Ò¤¬¤ëÆüº¢¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡ÚSTARRZ TOKYO 2025¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/23¡Û6¿ÍÁÈÍÙ¤ê¼ê¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥¢¥Ê¥¿¥·¥¢¤¬23Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜ¹©³Ø±¡¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²»³Ú¡õ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSTARRZ TOKYO 2025¡×¤Ë½Ð±é¡£ÉñÂæÎ¢¤Ç¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍÙ¤ê¼ê¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë·Ò¤¬¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î»þ´Ö
¥À¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿¥¢¥Ê¥¿¥·¥¢¤ÏAdo¤Î¡Ö°¤½¤Íå¤Á¤ã¤ó¡×¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¡ÖSPEED¡×¡ÖÎôÅù¾åÅù¡×¤Î3¶Ê¤ò¥À¥ó¥¹¤Ç¥«¥Ð¡¼¡£¥À¥ó¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ä¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤Ç´ÑµÒ¤ò¶Ã¤«¤»¡¢¸ÄÀ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤ò¹â¤á¤¿¡£
¡½ ¡ÖSTARRZ TOKYO 2025¡×¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼Ç·ò¡§»ä¤¿¤Á¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ëÉÔºß¤Î¥À¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¹âÄãº¹¤â³è¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢Ã¼¤«¤éÃ¼¤Þ¤ÇÌÜ°ìÇÕ»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½ ¡Ö²»³Ú¡ß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Îº×Åµ¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢»äÉþ¤¬°ìÈÖ¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©½©Åß¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Á´°÷¡§¤Þ¤ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
¤Þ¤ê¤ó¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¼«Ê¬¤Ï¥¥ã¥Ã¥×¤¬·ë¹½¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£´ü¤Ï¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶Ú¥È¥ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¥ï¥¤¥ë¥É¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÃË¤é¤·¤¤´¶¤¸¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½ ºÇ¶á¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´Ö¤ÇÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥Ï¥Í¥ë¡§ºÇ¶á¡¢¤¦¤Á¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥«¥á¥é¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥«¥á¥é¤ÇÆü¡¹¤ÎÆü¾ï¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Vlog¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³Ú²°¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¥ï¥¤¥ï¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÖÆâ¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£1ÈÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤µ¤È¡§ºÇ¶á¤è¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Î»þ´Ö¤òÂ¿¤¯²á¤´¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¤Ï°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤ä¡¢°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë»þ´Ö¤ò¤¢¤Þ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢ÉáÃÊÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤òÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤è¤ê°ìÁØ¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤ÎÃç¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
ºòÇ¯½é³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ØÏ¢Åê¹Æ¤Î¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Ìó2,000Ëüimp¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢SNS¤òÃæ¿´¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡ÖSTARRZ TOKYO¡×¡£2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£²ó¤Ï²ñ¾ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¡£AKB48¡¢ISSEI¡¢Ê¡ËÜÂçÀ²¤é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤Û¤«¡¢¥â¥Ç¥ë¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬½Ð±é¤·¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
INTERVIEW PHOTO¡§²ÃÆ£Àé²í
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡²»³Ú¡ß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Îº×Åµ¡ÖSTARRZ TOKYO¡×2ÅÙÌÜ¤Î³«ºÅ
ºòÇ¯½é³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ØÏ¢Åê¹Æ¤Î¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Ìó2,000Ëüimp¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢SNS¤òÃæ¿´¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡ÖSTARRZ TOKYO¡×¡£2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£²ó¤Ï²ñ¾ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¡£AKB48¡¢ISSEI¡¢Ê¡ËÜÂçÀ²¤é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤Û¤«¡¢¥â¥Ç¥ë¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬½Ð±é¤·¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
