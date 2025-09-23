ちぃたん☆×仮面女子、異色のコラボ実現 迫力ダンス＆“ヘドバン”で会場沸かす【STARRZ TOKYO 2025】
【モデルプレス＝2025/09/23】コツメカワウソの妖精・ちぃたん☆と舞踏派アイドルグループ・仮面女子が23日、東京・日本工学院アリーナで開催された音楽＆ファッションイベント「STARRZ TOKYO 2025」に出演した。
“仮面を被った舞闘派アイドル”として活動する彼女たちは、秋葉原観光推進協会の公式キャラクターでもある、コツメカワウソの妖精・ちぃたん☆とコラボパフォーマンス。冒頭、ちぃたん☆がステージでキレのあるダンスを披露しながら「本日はお越し下さり、ありがとうございます！ちぃたん☆です。皆さん盛り上がってますか〜？『STARRZ TOKYO』始まります、最後の最後まで楽しんでください！」と挨拶すると、会場からは大きな歓声が沸き起こった。
ちぃたん☆の呼びかけで、仮面女子が仮面をつけてステージ上に登場。1曲目「爆音☆ウェーイ」の中盤では仮面を外し、弾ける笑顔とパワフルなダンスで観客にアピールした。続く、アーティスト・FLOWのカバー楽曲「GO!!!」では、ちぃたん☆がステージ中央で激しいダンスを見せ、観客を釘付けに。メンバーも迫力の“ヘドバン”で会場を盛り上げた。最後に仮面女子は「『STARRZ TOKYO』始まりました！今日も一日楽しんでいこうねー！ありがとう！」と会場に呼びかけ、ステージを締めくくった。
M1.ちぃたん☆ご挨拶
M2.爆音☆ウェーイ
M3.GO!!!
昨年初開催され、イベント関連投稿のインプレッションが約2,000万impを突破するなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「STARRZ TOKYO」。2年目を迎える今回は会場の規模を拡大。AKB48、ISSEI、福本大晴らアーティストのほか、モデルやインフルエンサーが出演し、次世代のエンタメカルチャーを届ける。（modelpress編集部）
