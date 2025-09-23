CiON、生演奏で迫力満点のパフォーマンス セクシー＆可愛い魅力も放つ【STARRZ TOKYO 2025】
【モデルプレス＝2025/09/23】5人組ガールズユニット・CiON（シーオン）が23日、東京・日本工学院アリーナで開催された音楽＆ファッションイベント「STARRZ TOKYO 2025」に出演した。
【写真】5人組ガールズユニット、生演奏で迫力満点のパフォーマンス
ユーフォニアム・サックス・ピアノ×ツインボーカルの異色編成であるCiONは「Now or Never」で暗闇から登場し、迫力満点のパフォーマンス。生演奏に劣らない力強いボーカルとダンスでもステージを彩った。
続く「MAHORAMA」ではセクシーな魅力も放出し、「しましょ」では可愛らしい振り付けと表情で雰囲気を一変。CiONにしかできないステージで観客を魅了し、最後には笑顔で挨拶してステージを後にした。
M1.Now or Never
M2.MAHORAMA
M3.しましょ
昨年初開催され、イベント関連投稿のインプレッションが約2,000万impを突破するなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「STARRZ TOKYO」。2年目を迎える今回は会場の規模を拡大。AKB48、ISSEI、福本大晴らアーティストのほか、モデルやインフルエンサーが出演し、次世代のエンタメカルチャーを届ける。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】5人組ガールズユニット、生演奏で迫力満点のパフォーマンス
◆CiON「STARRZ TOKYO」で3曲パフォーマンス
ユーフォニアム・サックス・ピアノ×ツインボーカルの異色編成であるCiONは「Now or Never」で暗闇から登場し、迫力満点のパフォーマンス。生演奏に劣らない力強いボーカルとダンスでもステージを彩った。
◆CiON「STARRZ TOKYO 2025」セットリスト
M1.Now or Never
M2.MAHORAMA
M3.しましょ
◆音楽×ファッションの祭典「STARRZ TOKYO」2度目の開催
昨年初開催され、イベント関連投稿のインプレッションが約2,000万impを突破するなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「STARRZ TOKYO」。2年目を迎える今回は会場の規模を拡大。AKB48、ISSEI、福本大晴らアーティストのほか、モデルやインフルエンサーが出演し、次世代のエンタメカルチャーを届ける。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】