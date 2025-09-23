２０日、「懸泉置」と書かれた文化財のレプリカ。（敦煌＝新華社記者／劉克英）

【新華社敦煌9月23日】中国甘粛省敦煌市で20日、敦煌懸泉置（けんせんち）文化展示センターの開設式が開かれた。センターは先進技術を駆使した展示などを通じ、いにしえの宿場の往来を伝え、シルクロードの郵駅（中国古代の官営交通・通信制度）の歴史を再現している。

センターは2022年3月に建設が始まり、25年6月に全面竣工。展示センターとビジターセンター、展示用通路、関連施設が整備された。裸眼3Dやクラウドインタラクションなどのハイテク技術を備え、歴史の探究や文化の発信、地域拠点、観光レジャーを兼ね備えた複合型施設となっている。

２０日、敦煌懸泉置文化展示センターの展示品。（敦煌＝新華社記者／劉克英）

懸泉置は古代シルクロード上の比較的大規模な官営の宿場で、起源は2千年以上前にさかのぼる。14年に「シルクロード:長安−天山回廊の交易路網」の一部として国連教育科学文化機関（ユネスコ）の世界文化遺産に登録された。

遺跡が発見されたのは1987年。ゴビ砂漠を調査していた考古学者が「懸泉置」と刻まれた漢代の簡牘（かんどく、文字を記した竹札や木札）を偶然発見し、古代の宿場の神秘のベールが剥がされた。これまでに行われた3回の大規模発掘で文書や手紙、書簡など各種遺物7万点余りが出土。内容は政治、経済、軍事など多岐にわたる。（記者/梁軍、劉克英）

２０日、敦煌懸泉置文化展示センターのプレート除幕式に出席した国内外のゲスト。（敦煌＝新華社記者／劉克英）

２０日、敦煌市の懸泉置遺跡。（敦煌＝新華社記者／劉克英）