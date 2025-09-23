REPAIRMから新作へアマスク登場♡濃密補修でまとまる髪へ

毎日のアイロンや紫外線で、気づかないうちに髪がパサついていませんか？そんなダメージ髪に寄り添うヘアケアブランド「REPAIRM(リペアム)」から、待望の【へアマスク】が新登場しました。補修成分を2倍*に増量し、注目の新成分「トステア®*¹」を配合。髪の芯まで濃密補修し、するんと素直にまとまる仕上がりへ。2025年9月20日(土)よりアマゾンにて販売開始です。

REPAIRMへアマスクの魅力ポイント

「リペアム ダメージケアへアマスク」は、2倍の補修成分と「トステア®¹」により、髪内部まで濃密にアプローチ。

ナノダメージセンサー機能で熱を味方に補修しながら表面をなめらかに整えます。

さらに、29種のたんぱく質⁶や5種のセラミド³、3種のケラチン*⁴などを贅沢配合。芯から補修することで、広がりやごわつきを抑え、つややかでまとまりある髪へ導きます。

*1アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム(補修成分)*3セラミドＡＰ,セラミドＮＧ,セラミドＡＧ,セラミドＮＰ,セラミドＥＯＰ*4加水分解ケラチン(羊毛・羽毛・カシミヤヤギ)*6加水分解コラーゲン,加水分解シルク,加水分解ローヤルゼリータンパク,加水分解乳タンパク,加水分解ダイズタンパク,加水分解アボカドタンパク,加水分解コンキオリンタンパク,加水分解トウモロコシタンパク,加水分解エンドウタンパク,加水分解コメタンパク,加水分解エラスチン,イソステアロイル加水分解コラーゲン,イソステアロイル加水分解ケラチン(羊毛),ホエイタンパク,ヨーグルト液(牛乳),加水分解ハチミツタンパク,加水分解卵殻膜,アテロコラーゲン,加水分解コラーゲンエキス,水溶性コラーゲン,水溶性コラーゲンクロスポリマー,加水分解酵母タンパク,加水分解ゴマタンパクＰＧプロピルメチルシランジオール,糖タンパク,(ジヒドロキシメチルシリルプロポキシ)ヒドロキシプロピル加水分解ダイズタンパク,ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解ケラチン(羊毛),ココイル加水分解ケラチンＫ(羊毛),イソステアロイル加水分解シルク,セリシン(ここまで全て補修成分)

贅沢ラインナップでシリーズ使いもおすすめ

今回新発売のヘアマスクに加え、既に人気のシャンプーやトリートメント、へアミルクも展開中。毎日のケアにシリーズで取り入れることで、より高い補修効果を実感できます。

内容量：200g

販売価格：アマゾンにて販売（詳細は商品ページをご確認ください）

販売開始日：2025年9月20日(土)

ダメージ髪を輝きヘアへ導く一歩に♡

髪の広がりやパサつきに悩む女性にとって、毎日のヘアケアは欠かせないもの。「REPAIRM ダメージケアへアマスク」は、濃密補修成分と新成分トステア®*¹の力で、まるでサロン帰りのようなつややかでまとまる髪へ導きます。

シリーズ使いでさらに効果を実感できるのも嬉しいポイント。自分へのご褒美ケアとして取り入れて、明日のあなたの髪に輝きをプラスしてみませんか？