23日（火）、ヤクルト戸田球場でのイースタン・リーグ、対巨人戦。ヤクルトの先発投手は石原勇輝、対する巨人の先発投手は代木大和。

2回表、石原は二死二塁から、山瀬慎之助の適時打で1点を奪われる。ヤクルトは先制を許してしまう。

しかしその裏、ヤクルトはすかさず同点に追いつく。二死から中川拓真が左中間へのソロを放ち1点を返す。

1対1の同点で迎えた4回裏、橋本星哉・鈴木叶の連打などで一死満塁のチャンスを作り、モイセエフ・郄野颯太の連続適時打で2点を奪う。勝ち越しに成功する。

6回表、石原はヘルナンデスに本塁打を浴び2点を奪われる。ヤクルトは同点に追いつかれる。

石原は6回85球、5安打、3奪三振、2四球、3失点で降板。7回表からは2番手・佐藤琢磨が投入される。ランナーは出したものの後続を断ち無失点でこの回を終えた。

3対3の同点で迎えた9回裏、先頭の澤井廉がレフトへのサヨナラホームランを放ち試合に決着をつけた。

ヤクルトは巨人に4対3でサヨナラ勝ちを収めた。

※この記事はデータスタジアム提供のデータをもとに自動生成しています