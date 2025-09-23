¡ÚÌÀÆü24Æü¤Î¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Û¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ò¡Ö½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿ó¤À¤¬¡Ä¡Ò24ÆüÊüÁ÷¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¾Ò²ð¡Ó
¿ó¤¬½ñ¤¤¤¿¼çÂê²Î¤Î²Î»ì¤ò¸«¤¿¤Î¤Ö¤Ï¡Ä
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÎÂè26½µ¡Ö°¦¤ÈÍ¦µ¤¤À¤±¤¬Í§Ã£¤µ¡×¤Ï24Æü¡¢Âè128²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Î¤Ö(º£ÅÄÈþºù)¤È¿ó(ËÌÂ¼¾¢³¤)¤Î¤â¤È¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÉð»³·Ã»°(Á°¸¶Þæ)¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Èà¤Ï¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ò¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤·¤¿¤¤¤È¸À¤¦¤¬¡¢¿ó¤ÏÃÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¡ÒÂè128²ó¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ò¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤·¤¿¤¤¤È¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÉð»³¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¡£¤À¤¬¿ó¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤ÆÃÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Äü¤á¤¤ì¤Ê¤¤Éð»³¤Ï¡¢¿ôÆü¸å¤Ë¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡ÉÔºß¤À¤Ã¤¿¿ó¤Ë¤Î¤Ö¤¬Èà¤ÎÇ®°Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¿ó¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯°ú¤¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¿ó¤Ï¼çÂê²Î¤Î²Î»ì¤âÃ´Åö¤·¡¢½ñ¤¾å¤²¤¿²Î»ì¤ò¤Î¤Ö¤Ë¸«¤»¤ë¤È¡¢¤Î¤Ö¤ÎÌÜ¤ËÎÞ¤¬¡£²Î»ì¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤È¤Ï¡¼¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¡²è²È¤Ç³¨ËÜºî²È¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó(1919~2013Ç¯)¤È¡¢¾®¾¾Äª¤µ¤ó(1918~93Ç¯)¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£2¿Í¤¬¿ÍÀ¸¤Î¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢àµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁá¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡µÓËÜ¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡×(2014Ç¯)¤ä¡ÖDoctor-X ³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡×¥·¥ê¡¼¥º(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢12~24Ç¯)¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Ãæ±à¥ß¥Û¡£NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK¥×¥é¥¹¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£