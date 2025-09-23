Çä¤ì¤Ã»ÒÂ³¡¹ÇÚ½Ð¤·¤¿·Ý¿ÍÁðÌîµå¥Á¡¼¥à¡È´ÆÆÄ¡É¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¸ãÏºA¡ÖÌîµå¤ÏÀ³Ê½Ð¤ë¡×³Æ¼«¤Îµ¤¼ÁÌÀ¤«¤¹
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¸ãÏºA¡Ê54¡Ë¤È¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¡Ê51¡Ë¤¬22Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTOKYO FM¡ÖTOKYO SPEAKEASY¡×¤Ë½Ð±é¡£¤«¤Ä¤ÆÂçºå·Ý¿Í¤¿¤Á¤Ç·ëÀ®¤·¤¿ÁðÌîµå¥Á¡¼¥à¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2¿Í¤â½êÂ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦Æ±¥Á¡¼¥à¡£A¤Ï¡Ö¤¢¤Î¥á¥ó¥Ä¤¬º£¡¢¤¹¤´¤¤°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥±¥ó¥³¥Ð¡Ê¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¡Ë¡¢¾®äØ¡ÊÀéË¡Ë¡¢ÅÚÈî¥Ý¥óÂÀ¡¢ÆóÃú·ý½Æ¡¦¡ÊÀîÃ«¡Ë½¤»Î¡Ä¡×¤È½é´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò²óÁÛ¡£È¯µ¯¿Í¤¬¼¤á¤¿¤¿¤á¡¢¡ÖÉû¼ç¾¤ß¤¿¤¤¤ÊÎ©¾ì¤ä¤Ã¤¿¾®äØ¤¬²¶¤Ëµ¤¸¯¤Ã¤Æ¡¢¡ÈÌÚÂ¼¤µ¤ó¡ÊA¤ÎËÜÌ¾¡Ë¡¢´ÆÆÄ¤ß¤¿¤¤¤Ë»ÅÀÚ¤é¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡É¤È¡£²¶¤¬·ÝÎò°ìÈÖ¾å¤ä¤Ã¤¿¤·¡È¤¸¤ã¤¢¤ä¤ë¤ï¡É¤È¡×¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Î»ÅÀÚ¤êÌò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎºÝ¡¢A¤Ï¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¡ÖÌîµå¤¦¤Þ¤¤ÅÛ¤«¡¢¥ª¥â¥í¥¤ÅÛ¤·¤«Æþ¤ì¤ë¤Ê¡£ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ÊÅÛÏ¢¤ì¤ÆÍè¤ë¤Ê¡×¤È»Ø¼¨¡£¤½¤³¤«¤é¥ì¥¤¥¶¡¼¥é¥â¥óRG¡¢ÀéÄ»¡¢¾Ð¤¤ÈÓ¡¦Å¯É×¡¢¥À¥¤¥¢¥ó¡¦ÄÅÅÄÆÆ¹¨¡¢¥¸¥ã¥ë¥¸¥ã¥ë¤È¡¢¸å¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¯¤¹¤ë·Ý¿Í¤é¤¬Â³¡¹²ÃÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¿¤ÀÅö»þ¤Ï¡¢¾®äØ¤â¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤°¤é¤¤ÌÄ¤«¤ºÈô¤Ð¤º¤Ç¡Ö½¤»Î¤À¤±¤¬Ë»¤·¤¤¡£¤¢¤È¤Î¥á¥ó¥Ä¤Ï¤¹¤ë¤³¤È¤¢¤é¤Ø¤ó¤«¤é¡¢Ä«¤«¤éÌîµå¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢A¤Ï¡ÖÌîµå¤Ã¤ÆÀ³Ê¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã½Ð¤ë¡ª¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¤½¤Î»þ¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎÏÀâ¡£¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦À³Ê¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ã¤Æ¤µ¤¢¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤·¤«¤Þ¤º¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢Âç¾Ð¤¤¡£¡ÖÌîµå¤Ã¤Æ¼éÈ÷¤¬Âç»ö¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤º¤Ã¤È¼éÈ÷¤»¤ó¤È¡¢»°¿¶¤·¤Æ¤º¡Á¤Ã¤ÈÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¡£¡È¤¤¤ä¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤È¡£¤½¤·¤Æ¤é¡È²¶¤â¤¦¼éÈ÷¤¹¤ëµ¤¤Ê¤¤¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÅö»þ¤Î°ÂÖ¤òË½Ïª¤·¡¢¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ÏÀÎ¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡A¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö¾®äØ¤Ï¡¢¤½¤é¡ÊµÈËÜ¿·´î·à¡ËºÂÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡ª¤Ã¤Æ¸å¡¹»×¤¦¤ó¤ä¤±¤É¡£µ¤¸¯¤Ã¤Æ¤µ¤¢¡Ä¡£Îã¤¨¤ÐÊá¼ê¤Ê¤ó¤«¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤½¤ÎÆüÊá¼ê¤¬µÙ¤ß¤ÇÃ¯¤â¤ª¤é¤ó¤Ã¤Æ»þ¤Ë¡Ä¡£Ã¯¤â¤·¤ó¤É¤¤Êá¼ê¤Ê¤ó¤«¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ä¤ó¡©¤½¤·¤¿¤é¡ÈËÍ¤ä¤ê¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¡£¡ÈÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¤³¤³¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ã¤ÆÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¢¤ì¤ÏºÂÄ¹¤Ë¤Ê¤ëÀ³Ê¤ä¤Í¤ó¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢¡Ö¥Ý¥óÂÀ¤Ï¥ß¥¹¤Ã¤¿¤é¿Í¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ë¤·¡Ä¡£Á´Éô½Ð¤ë¤Í¤ó¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¤Ï¡ÖÀÎ¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£¤ÏÊá¼ê¤ä¤ì¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¼ã¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡¢¤Û¤ó¤È¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¡¢¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£