ボートレースからつの6日間シリーズは秋分の日の23日、3日目が終了した。

3日目の大山千広（29＝福岡）は2、3号艇に登場。黒カポックの前半2R2コースから差すも逃げた高田明に届かず2着。そして3号艇の後半9Rは3コースからコンマ19のトップスタートを決めて吉永則雄、橋本明のインラインを鮮やかに割る捲り差しで先頭に立つと、バックで迫った太田和美を2マークで振り切り、2023年9月12日の大村11R以来となる待望の復帰戦初勝利を挙げた。

23年9月19〜24日のプレミアムG1ヤングダービー（下関）以来2年ぶりの復帰線ということで、前検では「デビュー戦みたい」と言っていた。となると今回は水神祭か。スリット写真を見ていると近寄ってきた海野康志郎に「千広ちゃん、水神祭でもしとく？」と声をかけられ、これには爆笑しきり。

舟足の方は「足はいいですよ。朝も良かった。回ってからのつながりがいい。スタートは分かってないです」。あとはスタートだが、徐々につかんでくるだろう。

得点率6.40で川崎公靖と並ぶ18位で迎える予選最終日の4日目、出番は絶好枠の9R1走。会心の逃げ切り劇で2勝目をゲットして、23年9月7〜12日の大村以来となる準優勝戦進出を決める。