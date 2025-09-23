◇パ・リーグ 日本ハム―楽天（2025年9月23日 エスコンF）

日本ハムの宮西尚生投手（40）が23日、今シーズン本拠最終戦でプロ野球史上4人目となる通算900登板を達成した。

0ー3の5回にその時は訪れた。1死一、二塁。もう1点も失いたくない場面で、新庄監督は2番手・金村に代えて宮西をマウンドに送った。新庄監督がボールを持ってマウンドに。球場に「ピッチャー・宮西」がコールされると大拍手が巻き起こった。

新庄監督から声を掛けられ背中をポンっと叩かれボールを受け取った宮西は、気迫のこもった表情で投球練習。そして宗山への初球、外角低めの139キロ直球がズバリと決まると大歓声が沸き起こった。宗山にフルカウントから四球、続く代打・フランコに犠飛を打たれたところで玉井と交代した。マウンドから降りると、ベンチ前で新庄監督が記念プレートを持ってお出迎え。新庄監督に肩を抱かれプレートを掲げると、スタンドから「大記録おめでとう！」の言葉や拍手が贈られた。

2007年ドラフト3巡目で関西学院大から日本ハムに入団した宮西。1年目の08年3月25日に行われた西武戦（札幌D）で救援登板してから18年、日本ハム一筋で1年も欠けることなく左腕をチームのために振り続けてきた男が、プロ野球史上4人目、歴代4位の大偉業を達成した。

これまで900登板以上を達成した選手は、唯一1000登板を超え1002登板をマークした岩瀬仁紀（中日）、949登板の米田哲也（阪急―阪神―近鉄）、944登板の金田正一（国鉄―巨人）の3人だけ。

宮西の前日22日時点での通算成績は899試合38勝42敗424ホールド13セーブ、防御率2.51。