¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Î¼ç±é¤ò¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê27ÆüÊüÁ÷½ªÎ»¡Ë¤Îº£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤«¤é¡¢¼¡ºî¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¡Ê22¡Ë¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬23Æü¡¢Âçºå»Ô¤ÎNHKÂçºåÊüÁ÷¶É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÌø°æ¤Î¤ÖÌò¤òÌ³¤á¤¿º£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤è¤¤¤è½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¼ä¤·¤µ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¾¾Ìî¥È¥¤ò±é¤¸¤ë¹âÀÐ¤µ¤ó¤Ï¡Ö»£±Æ¸½¾ì¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤±¡¢¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊËèÆü¤Ç¤¹¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¥È¸ò´¹¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÉñÂæ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢º£ÅÄ¤µ¤ó¤¬¹âÃÎ¸©¤ËÅÁ¤ï¤ë¡ÖÅÚº´Âü¡×¤ò¡¢¹âÀÐ¤µ¤ó¤¬¾¾¹¾»Ô¤ÎÈ¬±ÀÅÉ¤È¼µÆ»¸Ð»º¥·¥¸¥ß¤òÂ£¤Ã¤¿¡£