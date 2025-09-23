俳優の岡田将生（36）が22日、Instagramを更新。ドラマ共演者から贈り物を受け取ったことを報告し、反響を呼んでいる。

【映像】 岡田将生＆高畑充希の“夫婦密着ショット”

2024年11月、俳優の高畑充希（33）と結婚することを発表した岡田。Instagramで、パリを訪れた際の高畑との“夫婦密着ショット”を披露すると、「ドラマのよう!!すてきだなぁ」「世界一幸せそうで私もうれしいです」などと、多くのコメントが寄せられ話題になっていた。

そして2025年7月には所属事務所を通じて、高畑が第1子を妊娠したことを公表していた。

9月22日の投稿では、「うれしいなぁ」「大豆田とわ子と三人の元夫」と感謝をつづり、2021年に放送されたドラマ『大豆田とわ子と三人の元夫』で共演したお笑いトリオ「東京03」の角田晃広（51）、俳優の松たか子（48）、松田龍平（42）から贈り物を受け取ったことを明かしている。

この投稿にファンから「これは、結婚祝いですかね？」「胸アツすぎるお祝い」「名前見るだけでもうれしいメンバーです」「ステキな関係ですね。改めて、おめでとうございます」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）