俳優の有村架純（３２）が２３日、都内で、映画「ブラック・ショーマン」の大ヒット御礼舞台あいさつに出席した。綺麗すぎる肩と鎖骨がのぞき、後ろも大胆に開いたオフショルダートップスで登場。レザーパンツを合わせ、普段のキュートなイメージを一新する、クールな魅力を発揮した。

マジックが題材の作品にちなみ、有村がマジックを披露した。主演の福山雅治（５６）が「ここまで散々マジックの映画だと言って、相当ハードルが上がった中で何をやるのかな。これは…」と視線を向けると、有村は空の入れ物の上で「イッツ・ショータイム」と指をパチリ。中からバラが登場するも、キュートすぎる有村のかけ声に「キレですよ！」と福山は困惑しつつ、バラを受け取って「ありがとうございます」と感謝していた。

今作は２２日までの公開１１日間で、観客動員数９６・５万人＆興行収入１３・３億円を突破。ヒットを記録し、福山は「ヒットしたいなと思って一丸となって頑張ってきた。結果が出て本当にうれしいです」と感激。有村も「映画が終わった後に『良い２時間ちょっとだったな』と思って下さる人がいると思うと、この映画に参加してよかったなと思います」と笑顔を見せた。