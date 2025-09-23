ローリーのＭＶＰをライバル球団の捕手が猛プッシュ「捕手の価値がもっと考察されるべきだ」

ア・リーグＭＶＰ争いのマッチレースが大詰めを迎えてきた。ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３３）が打率３割２分６厘で首位打者、４９本塁打でリーグ２位につけ、マリナーズのカル・ローリー捕手（２８）は両リーグ通じてトップの５８本塁打、１２１打点と２冠へ独走。安打数、得点、出塁率、得点圏打率などはジャッジが上回るが、ローリーは捕手として守備面での評価も高く、両者甲乙つけがたい状態だ。

そんな中、ライバルチーム、ガーディアンズのベテラン捕手、オースティン・ヘッジス（３３）が「ローリー推し」を高らかに訴えた。ヘッジスはポッドキャスト「ダグアウト・ディスカッション」で「今年のＭＶＰは彼だ。私にとってア・リーグでもっとも価値のある選手だ。シアトルとチームのために彼が成し遂げたことに対してだよ。チームは明らかに以前よりずっと強くなった。その中心がローリーだった。あれだけのホームランを打ったんだ。驚くべき打撃力だ」とスイッチヒッターの本塁打記録、マリナーズの球団本塁打記録を塗り替え、チーム躍進の功労者であると強調した。

加えて「一晩に１５０球を処理し、何百万ドルもの価値のある判断を繰り返し、球界屈指の投手陣を率いている。休む暇などない。失点を許さないために日々、決断を下す存在だったことを忘れてはならない。捕手というポジションの役割の価値を、身体能力とは別にもっと深く考察されるべきだ」と捕手の大変さを自分のことのように訴えた。