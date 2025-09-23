馬をテーマにした祭り「美浦村ＵＭＡフェスタ」が９月２３日、茨城県美浦村で開催された。午後にはプレゼント抽選会が行われ、国枝栄調教師と藤沢和雄元調教師がプレゼンターとして登場した。

１９８８年の開業から２０２２年の引退までＪＲＡ歴代２位の通算１５７０勝を挙げ、年間最多勝利を１２回記録した藤沢元調教師は「引退後は馬券を買えるようになって、国枝先生の馬を随分、買い続けてだいぶやられました」と“絶口調”。１９９０年の開業から現役最多のＪＲＡ通算１１１０勝を挙げる国枝調教師は「うれしいことに、あと半年で（定年で）引退なので、もう迷惑をかけなくていいと安心しております」と笑顔で返し、名伯楽同士の軽妙なトークに会場に集まった多くのファンの笑いは絶えなかったた。

話が日本競馬の悲願である仏Ｇ１・凱旋門賞（１０月５日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）に及ぶと、藤沢元調教師は「（自厩舎の馬は）使ったことないので難しいなと思うんですけど、天候が良くて（時計の）速い馬場になればチャンスがあると思います」と分析。国枝調教師も「馬場条件が日本に近くなればいいと思います。今年のクロワデュノールはすごく走る馬なので」と今年の日本ダービー馬の名前を挙げて期待を込めた。