これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
フランス製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（9月）16:15
予想 50.2 前回 50.4
フランス非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（9月）16:15
予想 49.7 前回 49.8
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（9月）16:30
予想 50.1 前回 49.8
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（9月）16:30
予想 49.4 前回 49.3
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（9月）17:00
予想 50.9 前回 50.7
ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（9月）17:00
予想 50.6 前回 50.5
【スウェーデン】
政策金利（9月）16:30
予想 2.0% 前回 2.0%
【英国】
製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（9月）17:30
予想 47.2 前回 47.0
非製造業PMIPMI（購買担当者景気指数）（速報値）（9月）17:30
予想 53.6 前回 54.2
【ハンガリー】
ハンガリー中銀政策金利（9月）21:00
予想 6.5% 前回 6.5%
【米国】
経常収支（2025年 第2四半期）21:30
予想 -2700.0億ドル 前回 -4502.0億ドル
PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（9月）22:45
予想 51.9 前回 53.0（製造業PMI・速報値)
予想 53.9 前回 54.5（非製造業PMI・速報値)
予想 53.9 前回 54.6（コンポジットPMI・速報値)
リッチモンド連銀製造業指数（9月）23:00
予想 N/A 前回 -7.0
※予定は変更されることがあります。
