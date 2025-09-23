【ユーロ圏】
フランス製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（9月）16:15
予想　50.2 　前回　50.4

フランス非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（9月）16:15
予想　49.7 　前回　49.8

ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（9月）16:30
予想　50.1　前回　49.8

ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（9月）16:30
予想　49.4　前回　49.3

ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（9月）17:00
予想　50.9　前回　50.7

ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（9月）17:00
予想　50.6　前回　50.5

【スウェーデン】
政策金利（9月）16:30
予想　2.0%　前回　2.0%

【英国】
製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（9月）17:30
予想　47.2　前回　47.0

非製造業PMIPMI（購買担当者景気指数）（速報値）（9月）17:30
予想　53.6　前回　54.2

【ハンガリー】
ハンガリー中銀政策金利（9月）21:00
予想　6.5%　前回　6.5%

【米国】　
経常収支（2025年 第2四半期）21:30
予想　-2700.0億ドル　前回　-4502.0億ドル

PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（9月）22:45
予想　51.9　前回　53.0（製造業PMI・速報値)
予想　53.9　前回　54.5（非製造業PMI・速報値)
予想　53.9　前回　54.6（コンポジットPMI・速報値)

リッチモンド連銀製造業指数（9月）23:00
予想　N/A　前回　-7.0

※予定は変更されることがあります。