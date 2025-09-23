秋分の日祝日で東京市場は休場



17:00 ミュラー・エストニア中銀総裁、エストニア経済予測公表

18:00 ピル英中銀チーフエコノミスト、討論会出席

22:00 ボウマンFRB副議長、米経済見通しについて講演（質疑応答あり）

22:45 コッハー・オーストリア中銀総裁、欧州金融市場について講演

23:00 ボスティック・アトランタ連銀総裁、米経済見通しについて講演（質疑応答あり）

23:25 チポローネECB理事、ブルームバーグ主催「金融の未来」出席



24日

1:35 パウエルFRB議長、米経済見通しについて講演（質疑応答あり）

2:00 米2年債入札（690億ドル）

3:30 マックレム加中銀総裁、記者会見



自民党総裁選立候補者5人による共同記者会見・公開討論会（党本部）

国連総会一般討論演説（NY、29日まで）トランプ米大統領演説

OECD中間経済見通し発表





※予定は変更されることがあります。

