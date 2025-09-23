秋分の日祝日で東京市場は休場

17:00　ミュラー・エストニア中銀総裁、エストニア経済予測公表
18:00　ピル英中銀チーフエコノミスト、討論会出席
22:00　ボウマンFRB副議長、米経済見通しについて講演（質疑応答あり）
22:45　コッハー・オーストリア中銀総裁、欧州金融市場について講演
23:00　ボスティック・アトランタ連銀総裁、米経済見通しについて講演（質疑応答あり）
23:25　チポローネECB理事、ブルームバーグ主催「金融の未来」出席

24日
1:35　パウエルFRB議長、米経済見通しについて講演（質疑応答あり）
2:00　米2年債入札（690億ドル）
3:30　マックレム加中銀総裁、記者会見

自民党総裁選立候補者5人による共同記者会見・公開討論会（党本部）
国連総会一般討論演説（NY、29日まで）トランプ米大統領演説
OECD中間経済見通し発表


※予定は変更されることがあります。