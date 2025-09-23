テクニカルポイント ポンドドル、上昇トレンド開始も上値伸びず テクニカルポイント ポンドドル、上昇トレンド開始も上値伸びず

リンクをコピーする みんなの感想は？

テクニカルポイント ポンドドル、上昇トレンド開始も上値伸びず



1.3694 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3642 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3590 一目均衡表・転換線

1.3559 10日移動平均

1.3530 一目均衡表・基準線

1.3523 21日移動平均

1.3514 現値

1.3485 100日移動平均

1.3466 一目均衡表・雲（上限）

1.3423 エンベロープ1%下限（10日間）

1.3420 一目均衡表・雲（下限）

1.3404 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.3115 200日移動平均



ポンドドルは、９月に入ってから１０＋２１日線がゴールデンクロスを示現、ＲＳＩが５０を上回るなど短期上昇トレンドのシグナルが点灯した。しかし、ＲＳＩ（１４日）は現在４９．５と、中立水準に戻している。１０＋２１日線の右肩上がりも弱まっている。フェイクシグナルとなる状況。下値は一目均衡表の雲上限が１．３４６６レベルに位置しており、サポート水準として注目される。上値は、心理的水準の１．３６００を再び上回ることができるかどうかがポイントとなろう。

外部サイト