SKY―HI率いる芸能事務所「BMSG」の公式Xが23日更新され、イベントでポスターがなくなる事案が発生したと報告した。

現在、事務所設立5周年を記念した展示企画「BMSG STREET GALLERY」が東京・渋谷で開催されている。「本日、『BMSG STREET GALLERY』zone Sにて掲出中のポスターが紛失する事案が発生いたしました」と報告した。

「ポスターの掲出を楽しみにしてくださっている皆さまには、度々ご心配をおかけし心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「再掲出が出来るよう、現在関係各所と連携をしております。何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。

20日、事務所は公式サイトにて同様の事案が起きたことを報告していた。「この度、『BMSG STREET GALLERY』zone Sにて掲出中のポスターが現場からなくなるという事案が発生いたしました」とし「現在、関係各所と連携し、盗難の可能性を含め原因を調査しております」と伝えていた。

事務所には「BE:FIRST」や「MAZZEL」といった人気グループが所属している。