元モーニング娘。加護亜依（37）が22日、テレビ朝日系「くりぃむナンタラ」（月曜午後11時45分）に出演。番組MCくりぃむしちゅー有田哲平に、問題行動を問われて完全否定した。

番組で加護は、元AKB48峯岸みなみ（32）をターゲットにしたドッキリ仕掛け人を担当。ニセの番組の打ち合わせ中、加護が電子タバコを吸ったり、ディレクターをにタバコを買いに行かせたり、峯岸を怪しげな社長とのバーベキューに誘うなどした後、ネタバラシをした。

スタジオに呼ばれた加護は有田から「加護ちゃんは久しぶりだなぁ」とあいさつされて「久しぶりですよね、よろしくお願いします」と返した。さらに有田から「真面目にやってんの？」と問われると、相方の上田晋也からも「そんな質問の仕方もないよね」とフリを投げかけられた。加護も「いきなりなんですか、ちゃんとやってますよ」と質問をいなすに笑った。

さらに有田から「タバコもやめたんでしょ？」とたたみかけられると、加護は「タバコもやめてますよ」と喫煙も完全否定。有田から「変な交友関係もやめた？」とかぶせられると、加護は「全然ないです」と否定。隣の峯岸は苦笑を浮かべていた。