ちょっと先にお風呂入ってくるね


親友の紹介で出会った夫。耳を疑うような不貞行為を繰り返していたなんて！／それでも家族を続けますか？（1）

親友からの紹介で、同い年のワリ太と出会った29歳のねむ。価値観も合い、優しくて穏やかな性格。そんなワリ太を「最高の男性」だと惚れ込み、同棲から結婚へとトントン拍子に進展します。

結婚から1年経った頃、待望の妊娠が判明。幸せの絶頂だったねむですが、この頃からワリ太の本性が少しずつ見え始めるようになりました。妊婦のねむを気遣うこともなく、家は不在がちで連絡も取れないことが多い。それでもねむは、「起業したてで激務だから」というワリ太の言葉を信じ込み、疑うことすらしていませんでした。

しかし出産を迎えると状況は一変。2ヶ月早く生まれた息子は介護が必要な難病児、そしてワリ太の許しがたい裏切り行為が発覚するのです…。

※本記事は漫画＝あらいぴろよ、原作＝くさのねむの書籍『それでも家族を続けますか？ 難病児のワンオペ中に、夫が520人と不倫してました』から一部抜粋・編集しました。

もうそろそろ退院でしたよね？


みんなで暮らせるならもうなんでも…


※制度の都合上、別日必須

ずっといろいろあったから本当にもう心配で心配で…


…治療法も改善法も…


あれ？電気もつけないでどうしたの？


そうなんだ


私はついに掴んでしまった


