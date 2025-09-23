必死に息子の病状を報告したのに。「先にお風呂入ってくる」ってどういうこと!?／それでも家族を続けますか？（6）
親友の紹介で出会った夫。耳を疑うような不貞行為を繰り返していたなんて！／それでも家族を続けますか？（1）
親友からの紹介で、同い年のワリ太と出会った29歳のねむ。価値観も合い、優しくて穏やかな性格。そんなワリ太を「最高の男性」だと惚れ込み、同棲から結婚へとトントン拍子に進展します。
結婚から1年経った頃、待望の妊娠が判明。幸せの絶頂だったねむですが、この頃からワリ太の本性が少しずつ見え始めるようになりました。妊婦のねむを気遣うこともなく、家は不在がちで連絡も取れないことが多い。それでもねむは、「起業したてで激務だから」というワリ太の言葉を信じ込み、疑うことすらしていませんでした。
※本記事は漫画＝あらいぴろよ、原作＝くさのねむの書籍『それでも家族を続けますか？ 難病児のワンオペ中に、夫が520人と不倫してました』から一部抜粋・編集しました。
※制度の都合上、別日必須
