OKAMOTO’Sが新曲「今ここで」を本日9月23日(火祝)より配信リリースした。

デビュー15周年イヤーとして10枚目のアルバム、バンド史上2度目の47都道府県ツアー、バンドとして3回目の日比谷野音ワンマンを終えたOKAMOTO’S。「今ここで」ではハマ・オカモトの休養期間に得た気づきと共に、オカモトショウが日本全国で宣言した「今ここで終わってもいい、これが最後になってもいい、そう思えるライブしかしない」 という決意を歌にしている。

新章を打ち立てるように熱く、疾走感のあるロック・ソングはアレンジャーにMONJOE、レコーディング/ミックス・エンジニアには小森雅仁、マスタリングに山崎翼を迎え、アートワークのオカモトショウの肖像画を画家の佐藤充、デザインはZMURFが手がけた。

OKAMOTO’Sは9月22日に開催したGORILLA HALL OSAKAでのライブを皮切りに、最新アルバム『4EVER』を掲げた全国ツアー＜4EVER NOW＞をスタート。来年1月9日(金) EX THEATER ROPPONGIまで全20公演のライブを行なう。

また、OKAMOTO’S公式アプリ「オカモトークQ」会員を対象にしたFCツアー＜OKAMOTO’S FanClub Tour 2026 〜ハマ☆クン35〜＞の開催も発表となった。チケットはオカモトークQプレミアム会員を対象に、10月5日（日）23:59まで最速先行(抽選)を受付中だ。

OKAMOTO’S「今ここで」

2025年9月23日（火・祝）配信リリース
https://va.lnk.to/EDROLq

＜OKAMOTO’S FanClub Tour 2026 〜ハマ☆クン35〜＞

2026年
3月12日（木）東京・LIQUID ROOM 開場18:00　開演19:00
3月20日（金）愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO　開場18:00 開演19:00
3月21日（土）大阪・UMEDA CLUB QUATTRO　　開場16:30 開演17:30
チケット代：￥5,000(税込/ドリンク代別)

＜OKAMOTO’S TOUR 2025-2026 「4EVER NOW」＞

【2025年】
9月26日(金)　神奈川・YOKOHAMA Bay Hall 開場　18:00　開演　19:00
(問い合わせ先：ホットスタッフプロモーション TEL 050-5211-6077)

10月3日(金)　愛知・名古屋 DIAMOND HALL　開場　18:00　開演　19:00
(問い合わせ先：ジェイルハウス TEL 052-936-6041)

10月9日(木)　北海道・札幌 PENNY LANE 24　開場　18:30　開演　19:00
10月10日(金)　北海道・旭川 CASINO DRIVE　開場　18:30　開演　19:00
10月11日(土)　北海道・帯広 MEGA STONE　開場　17:30　開演　18:00
10月13日(月)　北海道・函館 club COCOA 　開場　15:00　開演　15:30
(問い合わせ先：マウントアライブ TEL 050-3504-8700)

10月18日(土)　熊本・熊本B.9 V1 　開場　17:00　開演　17:30
(問い合わせ先：キョードー西日本TEL 0570-09-2424)

10月19日(日)　福岡・福岡DRUM LOGOS　開場　16:30　開演　17:00
(問い合わせ先：キョードー西日本TEL 0570-09-2424)

10月24日(金)　長野・長野CLUB JUNK BOX　開場　18:00　開演　18:30
(問い合わせ先：キョードー北陸チケットセンター TEL 025-245-5100)

11月2日(日)　香川・高松 MONSTER　開場　15:30 開演　16:00
(問い合わせ先：デューク高松TEL 087-822-2520)

11月3日(月)　愛媛・松山 サロンキティ　開場　16:30　開演　17:00
(問い合わせ先：デューク松山TEL 089-947-3535)

11月5日(水)　京都・KYOTO MUSE　開場　18:30　開演　19:00
(問い合わせ先：清水音泉 TEL 06-6357-3666)

11月23日(日)　埼玉・HEAVEN’S ROCK Kumagaya VJ-1　開場　17:30　開演　18:00
(問い合わせ先：ホットスタッフプロモーション TEL050-5211-6077)

11月27日(木)　宮城・仙台 Rensa　開場　18:30　開演19:00
(問い合わせ先：キョードー東北TEL 022-217-7788)

11月28日(金)　栃木・HEAVEN’S ROCK Utsunomiya VJ-2 開場　18:00　開演　18:30
(問い合わせ先：ホットスタッフプロモーション TEL 050-5211-6077)

12月6日(土)　鳥取・米子laughs 開場　18:00　開演　18:30
(問い合わせ先：YUMEBANCHI(広島) TEL 082-249-3571)

12月7日(日)　広島・広島 LIVE VANQUISH　開場16:00　開演　16:30
(問い合わせ先：YUMEBANCHI(広島) TEL 082-249-3571)

12月21日(日) 千葉・柏 PALOOZA　開場　17:30　開演　18:00
(問い合わせ先：ホットスタッフプロモーション TEL 050-5211-6077)

【2026年】
1月9日(金)　東京・EX THEATER ROPPONGI　開場　18:00　開演　19:00
(問い合わせ先：ホットスタッフプロモーション TEL 050-5211-6077)

▼チケット
一般発売中

▼チケット代：
￥5,000(税込)D代別途 (各地スタンディング)
￥5,500(税込)D代別途 (EX THEATER ROPPONGI 指定席)

撮影◎キョートタナカ