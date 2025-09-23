©ハマ・オカモト

OKAMOTO’Sが新曲「今ここで」を本日9月23日(火祝)より配信リリースした。

◆ライブ写真

デビュー15周年イヤーとして10枚目のアルバム、バンド史上2度目の47都道府県ツアー、バンドとして3回目の日比谷野音ワンマンを終えたOKAMOTO’S。「今ここで」ではハマ・オカモトの休養期間に得た気づきと共に、オカモトショウが日本全国で宣言した「今ここで終わってもいい、これが最後になってもいい、そう思えるライブしかしない」 という決意を歌にしている。

新章を打ち立てるように熱く、疾走感のあるロック・ソングはアレンジャーにMONJOE、レコーディング/ミックス・エンジニアには小森雅仁、マスタリングに山崎翼を迎え、アートワークのオカモトショウの肖像画を画家の佐藤充、デザインはZMURFが手がけた。

OKAMOTO’Sは9月22日に開催したGORILLA HALL OSAKAでのライブを皮切りに、最新アルバム『4EVER』を掲げた全国ツアー＜4EVER NOW＞をスタート。来年1月9日(金) EX THEATER ROPPONGIまで全20公演のライブを行なう。

また、OKAMOTO’S公式アプリ「オカモトークQ」会員を対象にしたFCツアー＜OKAMOTO’S FanClub Tour 2026 〜ハマ☆クン35〜＞の開催も発表となった。チケットはオカモトークQプレミアム会員を対象に、10月5日（日）23:59まで最速先行(抽選)を受付中だ。

ライブ写真撮影◎キョートタナカ

OKAMOTO’S「今ここで」

2025年9月23日（火・祝）配信リリース

https://va.lnk.to/EDROLq

＜OKAMOTO’S FanClub Tour 2026 〜ハマ☆クン35〜＞

2026年

3月12日（木）東京・LIQUID ROOM 開場18:00 開演19:00

3月20日（金）愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO 開場18:00 開演19:00

3月21日（土）大阪・UMEDA CLUB QUATTRO 開場16:30 開演17:30

チケット代：￥5,000(税込/ドリンク代別)

＜OKAMOTO’S TOUR 2025-2026 「4EVER NOW」＞

【2025年】

※9月22日 大阪公演は終了したため割愛 9月26日(金) 神奈川・YOKOHAMA Bay Hall 開場 18:00 開演 19:00

(問い合わせ先：ホットスタッフプロモーション TEL 050-5211-6077) 10月3日(金) 愛知・名古屋 DIAMOND HALL 開場 18:00 開演 19:00

(問い合わせ先：ジェイルハウス TEL 052-936-6041) 10月9日(木) 北海道・札幌 PENNY LANE 24 開場 18:30 開演 19:00

10月10日(金) 北海道・旭川 CASINO DRIVE 開場 18:30 開演 19:00

10月11日(土) 北海道・帯広 MEGA STONE 開場 17:30 開演 18:00

10月13日(月) 北海道・函館 club COCOA 開場 15:00 開演 15:30

(問い合わせ先：マウントアライブ TEL 050-3504-8700) 10月18日(土) 熊本・熊本B.9 V1 開場 17:00 開演 17:30

(問い合わせ先：キョードー西日本TEL 0570-09-2424) 10月19日(日) 福岡・福岡DRUM LOGOS 開場 16:30 開演 17:00

(問い合わせ先：キョードー西日本TEL 0570-09-2424) 10月24日(金) 長野・長野CLUB JUNK BOX 開場 18:00 開演 18:30

(問い合わせ先：キョードー北陸チケットセンター TEL 025-245-5100) 11月2日(日) 香川・高松 MONSTER 開場 15:30 開演 16:00

(問い合わせ先：デューク高松TEL 087-822-2520) 11月3日(月) 愛媛・松山 サロンキティ 開場 16:30 開演 17:00

(問い合わせ先：デューク松山TEL 089-947-3535) 11月5日(水) 京都・KYOTO MUSE 開場 18:30 開演 19:00

(問い合わせ先：清水音泉 TEL 06-6357-3666) 11月23日(日) 埼玉・HEAVEN’S ROCK Kumagaya VJ-1 開場 17:30 開演 18:00

(問い合わせ先：ホットスタッフプロモーション TEL050-5211-6077) 11月27日(木) 宮城・仙台 Rensa 開場 18:30 開演19:00

(問い合わせ先：キョードー東北TEL 022-217-7788) 11月28日(金) 栃木・HEAVEN’S ROCK Utsunomiya VJ-2 開場 18:00 開演 18:30

(問い合わせ先：ホットスタッフプロモーション TEL 050-5211-6077) 12月6日(土) 鳥取・米子laughs 開場 18:00 開演 18:30

(問い合わせ先：YUMEBANCHI(広島) TEL 082-249-3571) 12月7日(日) 広島・広島 LIVE VANQUISH 開場16:00 開演 16:30

(問い合わせ先：YUMEBANCHI(広島) TEL 082-249-3571) 12月21日(日) 千葉・柏 PALOOZA 開場 17:30 開演 18:00

(問い合わせ先：ホットスタッフプロモーション TEL 050-5211-6077) 【2026年】

1月9日(金) 東京・EX THEATER ROPPONGI 開場 18:00 開演 19:00

(問い合わせ先：ホットスタッフプロモーション TEL 050-5211-6077) ▼チケット

一般発売中 ▼チケット代：

￥5,000(税込)D代別途 (各地スタンディング)

￥5,500(税込)D代別途 (EX THEATER ROPPONGI 指定席)

関連リンク

◆OKAMOTO’S HP

◆OKAMOTO’S Youtube

◆OKAMOTO’S Instagram

◆OKAMOTO’S X

◆OKAMOTO’S Facebook

撮影◎キョートタナカ