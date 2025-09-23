◇高校野球秋季静岡県大会▽３回戦 沼津東２―０富士宮北（２３日・ちゅ〜るスタジアム清水）

沼津東が富士宮北を２―０で下し、４年ぶり８強入りを決めた。背番号１の右腕・市原佑浬（ゆうり、２年）が１３４球、６安打で公式戦初完投初完封。「きょうは変化球が低めに集まった。相手がボール球を振ってくれた」。最後の打者を三振に仕留めて、仲間と喜びを爆発させた。

市原は闘志を前面に押し出した。一球ごとに声を出す気合の投球で相手打線を封じた。３回以外は毎回走者を背負ったものの、本塁を踏ませなかった。４回２死一、三塁のピンチを得意の直球で遊ゴロに抑え、その裏、６番・井口侑（２年）の２点適時二塁打を呼び込んだ。

前チームでは同級生の近藤寛太（２年）と投手陣を引っ張ったが公式戦は未勝利に終わった。「僕たちが打たれて負けた。その悔しさが、今の原動力になってます」と、市原が力を込める。新チーム結成時に立てた「県ベスト８」の目標は実現。「次は、東海出場を目指してあと２勝したい」と、上方修正した。

１９８６年以来、３９年ぶり４強入りをかけて準々決勝は、昨夏の甲子園出場校・掛川西と激突。「思い切ってぶつかるだけです」。東部屈指の進学校が、秋の旋風を巻き起こす。