アクセサリーやインテリア雑貨も！ヨコハマハンドメイドマルシェ秋

ヨコハマハンドメイドマルシェ実行委員会は、2025年11月1日(土)・2日(日)の2日間、全国のハンドメイド作家が自ら制作した手づくり作品を自由に販売・展示するイベント「ヨコハマハンドメイドマルシェ秋」をパシフィコ横浜(神奈川県横浜市)にて開催します。

ヨコハマハンドメイドマルシェ秋

内容 … 全国の作家による手づくり作品や食品の展示・販売・体験教室等

日時 … 2025年11月1日(土)・2日(日) 11:00〜18:00

※当日券は17:40まで販売

会場 … パシフィコ横浜 展示ホールA・B

出店ブース… 約2,200ブース ※2日間合計・予定

入場料 … 当日券1,000円、前売券850円 ※小学生以下は入場無料

主催 … ヨコハマハンドメイドマルシェ実行委員会

なお、ヨコハマハンドメイドマルシェは今回で22回目の開催となります。

■ 開催目的

ハンドメイドマルシェは、北海道から九州まで全国12都市で開催しており、「ものづくり市民の作品発表の場」や「作り手と買い手が直接交流できる市民マーケット」の創出を目指してきました。

今回、ものづくりの文化が多く根付く横浜地域で作り手が全国から一堂に会するハンドメイドマルシェを開催することで、ものづくり文化の今を感じられる貴重な機会となることを目指します。

■ イベントの3つの特徴

(1) 2日間で約2,200ブース出店！「自分だけのお気に入り」と出会える特別な2日間

ヨコハマハンドメイドマルシェでは、アクセサリーやインテリア雑貨、伝統工芸等の作品から、焼き菓子や和菓子、調味料等の食品まで、ジャンルを問わず40,000点以上の手づくり作品が会場に集まり販売・展示されます。

なお、当日は2日間合計で約2,200ブース出店し、たくさんの作品の中から「自分だけのお気に入り」を探すワクワク感を味わうことができます。

どの作品も作家本人が想いを込めて制作した特別な一品。

全国各地から集まった手づくり作品に囲まれて、まさに”ハンドメイド尽くしの2日間”を楽しめます。

過去開催時の様子4

過去開催時の様子5

(2) 作家本人が出店！交流を楽しみながら想いの込もった一品を探せるイベント

当日は作品を制作した作家本人が出店します。

交流を楽しみながら作り手の想いやこだわりを聞くことで、作品の魅力をより深く感じることができ、ここでしか出会えない特別な一品を見つけることができます。

なお、2024年12月の開催では2日間合計で約17,800人の来場者を迎え、「手づくり」をテーマに作家との交流を楽しむ声が会場中に広がりました。

過去開催時の様子6

過去開催時の様子7

過去開催時の様子8

(3) 初めてでも安心して参加できる！30種類の体験教室を開催

イベント当日はアクセサリーやファンシー雑貨、アート等の作品づくりを体験できる教室を開催！

作家本人が先生となって丁寧に教えてくれるので、初めての方でも安心して参加でき、世界に一つだけの作品づくりを体験することができます。

子どもから大人まで、手づくりの楽しさを実感できるハンドメイドマルシェの人気コーナーです。

過去開催時の様子9

《参考》出店作品と体験教室の一例

※各画像下の名称は作家名(体験教室の場合は講師名)です。

※イベントに出店する全ての作家は公式サイト内「出店情報」ページより見ることができます。

■ ハンドメイドブース

アクセサリーやインテリア雑貨、ファッション等のオリジナル作品が販売・展示されるエリア

atelierを

癒月

YUYAmade

■ フードブース

焼き菓子や和菓子、調味料や茶葉等の食品が販売されるエリア

FATCAMP kitchen

焼き菓子ゆらゆら

matcha trip

■ ワークショップ(体験教室)ブース

アートやファンシー雑貨、アクセサリー等の作品づくりを実際に体験できるエリア

レザクラージュ(R)

川崎智哉

Blue Rose

