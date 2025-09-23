残業、徹夜、休日出勤…ついに転職を決意した「100日後に退職した47歳」を描いた話題作【作者に訊く】
ソフトウェア開発で連日残業や徹夜、休日出勤を繰り返している、システムエンジニア。仕事では、テストを繰り返しては、エラーを修正。タイトな納期への精神的プレッシャーも大きい。クライアントからの要望に応えつつ、開発を繰り返していた47歳のSEだが、会社からの総合的な評価が低く「今期ボーナスはなし」と言われ、転職を決意。退職までの100日間を漫画としてX(旧Twitter)に投稿し始めると、大きな声援を浴びたTOME(@tome_ura)さんの「100日後に退職した47歳」を紹介しよう。
過去某ネットサービスを開発・運営する会社でサーバー側のソフトウェアを開発し、現在は知り合いの紹介で入社した某スタートアップ企業で、ソフトウェア開発をしているという作者のTOMEさん。本作「100日後に退職した47歳」は残業、徹夜、休日出勤が多かった過去の会社からの転職ストーリーを描いている。
TOMEさんは「アプリを作るよりも短時間でいろいろ発信できて面白そう」と思い、お絵描きアプリで絵の練習をしはじめたのだそう。さらに練習のつもりで会社であったことを漫画にすると多くの反響があり「『100日後に退職する47歳』というタイトルであげた日に、いきなり拡散していただいて驚きました。ですので、2日目以降の内容はそれから考えました(笑)」と裏話を教えてくれた。
転職という勇気ある行動、その決め手について「理由は1つではないのですが、職場との相性の悪さがあったのかなと思います。漫画にも描きましたが、会社に評価されていないのではと感じてしまったことも大きいです」と当時を振り返るTOMEさん。結果的に前職を辞めることになり「よかったことも、悪かったこともあると思っています。前職でトラブルがあって、気まずくなってしまった人ともう会わなくてよくなったのは気が楽ですが、関係を修復する機会も失われてしまったので、それがよかったかどうかは微妙なところだと思っています」と正直な気持ちを話す。
同業者からも多くの共感コメントが届けられた本作、転職を考えている人の参考にもなる作品を一度読んでみてはいかがだろうか。
■取材協力：元アプリ開発者47歳(@tome_ura)
