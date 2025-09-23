お笑いコンビ「ニューヨーク」が22日に公式YouTubeチャンネルを更新。お笑いコンビ「チョコレートプラネット」松尾駿（43）の騒動について言及する場面があった。

10日にYouTubeチャンネル「チョコプラのウラ」にアップされた動画で、松尾は「アインシュタイン」稲田直樹を中傷したネットユーザーを、相方・長田庄平とともに苦言を呈していた。

すると、松尾は「俺がずっと提唱している誹謗（ひぼう）中傷に関してだけど。芸能人とかアスリートとか、そういう人以外、SNSをやるなって。“素人が何発信してんだ”ってずっと思ってて」と持論を展開。これが物議をかもし、後日「今回僕の発言で不快な思いをされた方、ご迷惑おかけした方、応援してきてくれた方に本当に申し訳ございませんでした」と謝罪していた。

この件について、嶋佐和也は「ラジオっていうか、あの感じだったから（騒動になったの）かな。それこそ『チャンスの時間』で、永野さんがめっちゃ面白かったけど。中身がほぼ同じようなこと言ってるのにね。それは全く炎上しないけど」と疑問符を浮かべ、相方・屋敷裕政も「それはいいのかな?なんか2人のラジオで言うとる、みたいなのがあれなんかな?分からんわ」と首をかしげていた。