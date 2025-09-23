²Ï¹ç°ê¿Í¡¡ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤Ç¡Ö¤ª¤¨¤Ä¤¹¤ë¤°¤é¤¤µã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×ÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡¡¡Ö²ò»¶¤·¤Æ¤â¡Ä¡×
¡¡¸µ¡ÖA.B.C¡½Z¡×¤Î¥¿¥ì¥ó¥È²Ï¹ç°ê¿Í¡Ê37¡Ë¤¬20Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥¢¥Ã¥Ñ¥ì¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¡¼¤¹¡ª¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸å11¡¦30¡¢ÅÚÍË¿¼Ìë0¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹æµã¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï½Ð±é¼Ô¤Î¡Öµã¤¤¤¿ÏÃ¡×¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£²Ï¹ç¤Ï¡ÖÇ¯¡¹¡¢ÎÞ½Ð¤ë¤ÎÁá¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸¤¤ä¤ªÇ¯´ó¤ê¤ò¸«¤ë¤À¤±¤ÇÎÞ¤¬½Ð¤ë¤È¥È¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î¥½¥í¥é¥¤¥Ö¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¥é¥¤¥Ö¤Î1½µ´ÖÁ°¤Ë°ð³À¸ãÏº¤¬¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ÇSMAP¤Î¡ÖTriangle¡×¤ò¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¡ÖÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¹Ô¤Ã¤¿¤éÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¡ØTriangle¡Ù²Î¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Â¿Ê¬¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¡Ö¾¡¼ê¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î°Õ¸«¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö²ò»¶¤·¤Æ¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬·ë¹½¥°¥Ã¤È¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¤·¡Ö¼þ¤ê¤Ë¤¦¤Á¤Î»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¤È¤«¤âµï¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ1¿Í¤Ç¤ª¤¨¤Ä¤¹¤ë¤°¤é¤¤µã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¹æµã¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£