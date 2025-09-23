ワンコと女の子2人を連れてお散歩に行ったら、元気に歩いているのは女の子たちだけで…？ワンコの予想外の行動が面白いと話題になり、投稿は記事執筆時点で4万1000回再生を突破。「可愛すぎる」「楽な方法見つけちゃったｗ」といった声が寄せられています。

【動画：小さな女の子２人と犬を連れてお散歩→『犬が見当たらないな』と思ったら…想定外な『まさかの光景』】

元気よくお散歩を楽しむ女の子2人

Instagramアカウント「shiba_mugista」に投稿されたのは、柴犬の「むぎ」ちゃんとご家族がお散歩に行った時の様子です。

パパさんやママさんが見守る中、幼い女の子２人はキュッキュッと靴の音を鳴らしながら元気よく歩いていたそう。途中で立ち止まり、生い茂る草に触れて遊び始める場面も。微笑ましい姿に、思わず頬が緩みます。

ところがお散歩を楽しんでいるのは女の子たちだけで、むぎちゃんの姿は見当たりません。せっかくみんなでお散歩に来たのに、一体どこで何をしているのでしょう？

ワンコはまさかのサボり…！？

女の子の1人が「もしや、ここにいるのでは？」とそばにとめてあったベビーカーを見に行くと、ベビーカー下の荷物置きから可愛いしっぽがはみ出ているのを発見…！なんとむぎちゃんは歩くことを放棄して、のんびり寛いでいたのです。

1番やる気満々でお散歩をしそうなワンコが、まさか堂々とサボっているとは…！予想外の展開に、思わず笑ってしまいます。

女の子はむぎちゃんがいることを確認すると、すぐにその場を去ってお散歩を再開。むぎちゃんもついて行くかと思いきや、全然動こうとしなかったとか。どうやらむぎちゃんは運動するより、ゆっくり過ごす方が好きなよう。

あざと可愛い笑顔が憎めない！

なんとかやる気を出させようとお顔の方に回ってみると、むぎちゃんは「あれ、もうお散歩終わったの？」とキョトンとした後で、ニパァッと笑顔に。

もしかしたらパパさんやママさんが「あなたも歩きなさい！」と思っていることを察して、笑顔で誤魔化そうとしているのかも？そんなちょっぴりあざとくてズルイところも、可愛くて憎めないむぎちゃんなのでした。

この投稿には「優雅にくつろいでますねぇ」「笑顔があざと可愛い」「娘さん2人を見守ってるんだよねｗ」といったコメントが寄せられています。

むぎちゃんの可愛い姿やご家族との微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「shiba_mugista」をチェックしてくださいね。女の子たちのお姉さんとして活躍する姿は、優しさにあふれていてほっこりしますよ！

写真・動画提供：Instagramアカウント「shiba_mugista」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。