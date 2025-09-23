「お酒作ってほしいなぁ」千賀健永、ドラマオフショットに「ミライくんロス」「続編希望」の声！
Kis-My-Ft2の千賀健永さんは9月23日、自身のInstagramを更新。ドラマ『レプリカ 元妻の復讐』（テレビ東京系）のオフショットを公開しました。
【写真】千賀健永、ドラマオフショット公開！
3枚目では、俳優の木村了さんとのツーショットも公開しており、楽しい撮影現場だったことがうかがえますね。
この投稿にファンからは、「レプリカお疲れ様でした！」「イケメンミライくん終わっちゃったの寂しい」「千賀くんの演技すごくすてきだった」「バーテンダー役本当に似合い過ぎてた」「カッコ良過ぎます」「私にもお酒作ってほしいなぁ」「めっちゃいい写真」「ミライくんロス」「続編希望」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「バーテンダー役本当に似合い過ぎてた」千賀さんは「Thank you for watching Replica.」とつづり、9枚の写真を投稿。ドラマのオフショットを披露しました。2枚目は、俳優のトリンドル玲奈さん、宮本茉由さんとのバーカウンターでの集合ショットで、和やかな雰囲気が伝わってきます。
「仲良しかわいい」千賀さんは6月27日の投稿で、「I'm filming a drama」とつづり、木村さんとのツーショットを披露。コメントでは、「ドラマ楽しみにしてるね」「愛人転生での共演ぶりでうれしいです」「仲良しかわいい」といった声が寄せられています。今後の千賀さんの活躍も楽しみですね！
