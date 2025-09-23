西日本出身者に聞いた「学校の先生に望む出身大学」ランキング！ 2位「京都大学」を抑えた1位は？【2025年調査】
大切な子どもを預ける学校の先生。その指導力や知識の深さを測る上で、出身大学を一つの判断材料にする保護者もいるかもしれません。高い学力はもちろんのこと、物事を分かりやすく教える能力や、豊かな人間性も教師には求められる資質です。
All About ニュース編集部では、西日本出身の男女140人を対象に「学歴」に関するアンケート調査を実施しました。この記事では、「学校の先生に望む出身大学」についてのランキング結果を紹介します。
※本調査は西日本出身者140人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【14位までの全ランキング結果】
回答者からは「高い学問的基礎力と幅広い知識を持っており、子どもたちに質の高い授業や指導をしてくれそうだから」（30代女性／東京都）、「柔和な感じがします」（50代女性／和歌山県）、「視野の幅が広い人がいいと思うから」（50代女性／愛知県）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは「偏った考えではなくいろんな視点から教えてくれそうだから」（30代女性／広島県）、「教え方がうまそうだから」（40代男性／福岡県）、「学ぶ楽しさを知っていて、授業が面白そうだから」（20代女性／福岡県）などのコメントが寄せられていました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
田中 寛大
一橋大学大学院社会学研究科修了後、国の所管法人に入職。地方公共団体の情報化支援や広報を担当。2019年に株式会社アマノートを設立し、現在はWebメディアや選書サービスの運営、SEO業務に従事。年間3,000本以上のコンテンツ制作に携わる。
(文:田中 寛大)
