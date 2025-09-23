ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¡¥é¥¤¥ÖÃæ¤Ë¡ÖLED¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤Ð¤êÊ¨¤¤¤¿¡×¿ÍÊª¤È¤Ï¡©¡¡¿Íµ¤·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸Å»²¥Õ¥¡¥ó¤È2S
¡¡²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡Ê46¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥é¥¤¥Ö¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂçºå¸ø±é¡¢2ÆüÌÜ¤Ç¤Ï¡¢·§¸µ¤µ¤ó¤¬LED¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤Ð¤êÊ¨¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿ÉÍºê¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡×¤Î·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¤ËÉ¬¤ºLIVE¤ò´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡£ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¤ï¤±¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤º¹¤·Æþ¤ì¤òÂçÎÌ¤Ë¤¯¤À¤µ¤ë¡£¤Û¤ó¤Þ¤Ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ËÌÌÇò¤¤Êý¤Ç¤¹¡£Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡·§¸µ¤ÏÍÄ¤¤º¢¤«¤éÉÍºê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ø¸À¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ø¤Î»²Àï¤âÅÙ¡¹ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢23Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ÉÍºê¤Î¡ÖJust the way you are¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£