°¤Éô´²¡¡ËÌ³¤Æ»¤Þ¤Ç¾è¤ê¹þ¤ó¤ÇÄ¾ÃÌÈ½¡¡Ì¾Í¥¤È¶¦±é¤ÇÌ¾»É¤â¤é¤¦¤â¡ÖÂçÀÚ¤Ë¤·¤¹¤®¤Æ¤Ê¤¯¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°¤Éô´²¡Ê61¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¤Ë½Ð±é¡£Ì¾Í¥¡¦¹âÁÒ·ò¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯83¡Ë¤È¤Î¡È¶¦±é¡ÉÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡1985Ç¯¤Ë¡¢Ãæ±ûÂç³ØÍý¹©³ØÉôºß³ØÃæ¤Ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£1987Ç¯¤Ë¡¢±Ç²è¡Ö¤Ï¤¤¤«¤é¤µ¤ó¤¬ÄÌ¤ë¡×¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
¡¡¹õÌøÅ°»Ò¤¬¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î»þ¤ÏÀ¨¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿°¤Éô¤Ï¡Ö¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤ªÏÃ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£°Ë½¸±¡Ç¦¤È¤¤¤¦Ìò¤ò¡£À¨¤¯¤è¤¯Ì¡²è¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÌò¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¼ÀÑ¤ß¤È¤«Á´¤¯¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¥»¥ê¥Õ¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤â¡Ä¤¿¤ÀËÜÅö¤Ë¥»¥ê¥ÕÆÉ¤ó¤Ç¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÅöÁ³Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬20Âå¤Î»þ¤Ç¤·¤¿¤«¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤â¤¦¼«Ê¬¤¬¤É¤Ã¤Á¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¡¢²¿¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤â¡¢ÌòÅª¤Ëº£¤ß¤¿¤¤¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÌòÍè¤Ê¤¤¤·¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬Ì¾Í¥¡¦¹âÁÒ·ò¤µ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¹õÌø¤¬¡Ö¹âÁÒ·ò¤µ¤ó¤¬15Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤ë¤È¤ªÊ¹¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸½¾ì¤ò¸«¤¿¤¤¡¢Ìò¤â¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¸«¤Ë¤¤¤é¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¤½¤ì¤â¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤Î»þ¤Ï20Âå¸åÈ¾¤Ç¡£ºÇ½é¤Ï¥È¥ó¥È¥óÇï»Ò¤Ë·ÝÇ½³¦¤ÇÌò¤È¤«¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤¦¤É»Å»ö¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤»þ¤Ç¡£¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤«¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È°¤Éô¡£¡Ö¤½¤·¤¿¤é¡¢¹âÁÒ·ò¤µ¤ó¤¬NHK¤Ç15Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£²¿¤«¤Ç½Ð¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦Á´¤ÆÌò¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Æ¡¢ÂæËÜ¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹©»ö¿ÍA¤È¤¤¤¦Ìò¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤À¤±¤¬Í£°ì¡¢·ò¤µ¤ó¤ÈÍí¤à¥·¡¼¥ó¤¬°ì¸À¥»¥ê¥Õ¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡£¡È¤³¤ì¤ò¤¼¤Ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï¡¢²¿¤«·ò¤µ¤ó¤Î¸½¾ì¤ò¸«¤¿¤é¡¢²¿¤«¼«Ê¬¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡£Àõ¤Ï¤«¤Ë¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¸«¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÇÍê¤ó¤Ç¡£¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡×¤È°¤Éô¡£¡Ö¤¿¤Ã¤¿°ì¸À¤À¤±¡¢¡ÈÃ¶Æá¤µ¤ó¡¢ÅÅÏÃ¤Ç¤¹¤è¡É¡È¤ª¤¦¡É¤Ã¤Æ¤½¤ì¤À¤±¡£50¥á¡¼¥È¥ë¤°¤é¤¤Î¥¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¸å¡¢·ò¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤Î¼Ö¤«¤é¤ï¤¶¤ï¤¶¹ß¤ê¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¡¢Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¡È·¯¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤ÊÌò¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¡È¤¤¤ä¡¢·ò¤µ¤ó¤Î¸½¾ì¸«¤¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¡£¡È¤¢¡¢¤½¤¦¤«¡£º£ÅÙ¤Ï¤¸¤ã¤¢¡¢¤â¤¦¾¯¤·Íí¤ß¤Î¤¢¤ë¼Çµï¤Ç¤ä¤í¤¦¤è¡É¤Ã¤Æ¡¢Ì¾»É¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¹õÌø¤¬¡Ö¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¡¢¹õÌø¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡ÖÂçÀÚ¤Ë¤·¤¹¤®¤Æ¤Ê¤¯¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤ó¤«¤â¤é¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤«¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö·ò¤µ¤ó¤Î¸½¾ì¤Ë¤¤¤Æ¡¢¿Í¤È¤ÎÀÜ¤·Êý¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â±ó¤¯¤«¤é¸«¤ì¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â²¿¤«¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤«¤¤¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢²¿¤«·Á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤±¤ÉÆÀ¤¿¤â¤Î¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤È¤·¤¿¡£