¡Ö¤ª¶â»ý¤Á¤ÎÃÏ°è¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡×¤´¤ß¤È¤Ï¡©¡ÈÀ¶ÁÝ°÷·Ý¿Í¡É¤¬¾×·â¡Ä¥¤¥á¡¼¥¸¤È¡Ö¿¿µÕ¡×
¡¡¤´¤ßÀ¶ÁÝ°÷¤È¤·¤Æ¤âÆ¯¤¯¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¡×¤ÎÂìÂô½¨°ì¡Ê49¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤ÎTOKYO¡¡FM¡ÖBlue¡¡Ocean¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°9¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¹âµé½»ÂðÃÏ¤Ç¤è¤¯½Ð¤ë¤´¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡13Ç¯´Ö¤Î¤´¤ßÀ¶ÁÝ°÷¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¬¤¢¤ëÂìÂô¡£»Å»ö¤ò»Ï¤á¤¿Åö½é¡Ö¤´¤ß¤ÎÎÌ¤Ï¾×·â¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö°ìÈÌÅª¤Ê½»Âð³¹¤È¹âµé½»Âð³¹¤Ï½Ð¤ë¤´¤ß¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï°ìÈÌ¤Î½»Âð¤ÎÊý¤¬¤´¤ß¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤È¡Ö¿¿µÕ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤Ê½»Âð³¹¤Ç¤Ï¡ÖËÍ¤¬¡ÊÀ¶ÁÝ°÷¤ò¡Ë»Ï¤á¤¿º¢¤Ã¤Æ100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÇã¤Ã¤¿ÉÊÊª¤Î¤´¤ß¤¬°Û¾ï¤Ë½Ð¤Æ¤¿¡£ÄÞÀÚ¤ê¤â8¸Ä¤°¤é¤¤½Ð¤Æ¤¿¤ê¡Ä¡£100±ß¤À¤«¤é¤¤¤¤¤«¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡×¤ÎÃÍÃÊ¤Î¼êº¢¤µ¤«¤é¤¹¤°¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È²ó¸Ü¡£
¡¡º£¤Ï100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¤â¤Î¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬Âå¤ï¤ê¤ËÂ¿¤¤¤Î¤¬ÍÎÉþ¡£¡ÖÃÍ»¥¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ë¤Þ¤Þ¼Î¤Æ¤Æ¤¿¤ê¡£¤³¤ì¤Ï¤ª¶â»ý¤Á¤ÎÃÏ°è¤Ï¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£