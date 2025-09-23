柔道の日本男子代表の前監督、井上康生氏の妻で、モデルの東原亜希が２３日までにＳＮＳを更新。夫婦関係から選挙まで、フォロワーからの質問に答えた。

長女（１６）、長男（１４）、次女・三女の双子（１０）の母である東原。２２日、インスタグラムのストーリーズで質問に次々に回答。「夫婦喧嘩しますか？？」には、「木曜あたりの疲れてきた時におかずが無いね みたいな夫の悪気のない何気ない一言にブチギレそうになりましたが 息子のそれ言っちゃダメだよ ってナイス仲裁のおかげでセーフ。未遂。ま、ほんとになかったんだけどね 毎日つくるのツラ。」とユーモアをまじえて返した。

さらに「子供たちが大人になる頃の地球が心配。気候変動や政治的なことも。この不安どうすれば…？」という質問には、「自分から行動するしかないですよね。不倫のニュースとかほんとどうでもいいのと、選挙にいかない理由もよくわからないし 自分ごととして考えないと。ほんとにいわゆる平和ボケなのかなって。」と返信。「こんな世の中のバトン渡してごめん ってよく思っています」とつづった。