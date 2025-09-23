双子妊娠の中川翔子、出産直前のふっくらお腹披露「あと1週間で」
【モデルプレス＝2025/09/23】タレントの中川翔子が9月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。あと1週間で出産を迎えることを報告した。
【写真】中川翔子、双子出産直前の大きすぎるお腹
中川は「あと1週間で双子に会える」と報告。「まんまるだぁー」とふっくらとしたお腹を披露している。
この投稿に、ファンからは「頑張ってください」「だいぶ大きくなった」「お腹大きい…！」「安産祈願してます」「お身体お大事に」などの声が寄せられた。
中川は2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、8月2日に双子であることを伝えた。（modelpress編集部）
