「父の知人宅で火事が起き、子どもが亡くなってしまった」--。そんな悲劇を二度と起こさせないために、当時3歳だった娘の安全を願う父親が、給料数カ月分をはたいて購入した一台のエアコン。それから50年、そのエアコンは一度も故障することなく、今も現役で力強く部屋を冷やし続けています。投稿したのは80代の父親と二人暮らし中のYaseminさん（@kakumature）。この親から子への愛の物語がThreadsで投稿されると、「元ダイキン社員として嬉しいです」といった関係者からの声も寄せられ、大きな感動を呼んでいます。



【写真】操作はダイヤル式で、超シンプル…木目調で時代を感じさせるデザインです

古いエアコンは木目調で四角く大きく、冷房をつけると部屋へ入った瞬間に「寒い」と感じるほどよく冷えるのだそう。



「エアコンの取り付けは私が3歳のときでした。引っ越しのたびに一緒に移動して、今の家で4軒目です。節目にクーラーガスを補充していますが、最後に補充したのは13歳のときで、そこから40年は補充なしでもパワフルなままです」



エアコンを購入した理由は、ストーブ事故を懸念してのことだそう。



「父の知人宅で火事が起き、子どもが亡くなってしまったと聞き、火気の心配がない冷暖房を選んだそうです。当時のエアコンは非常に高価で、給料数カ月分はかかったと聞いています」



当時は3歳とまだ幼かったものの、エアコンが取り付けられる様子を「なんとなく覚えている」という投稿主さん。あるときエアコンがなかなか故障しないことに気付き、何気なく両親へ尋ねたところ、購入時のエピソードを教えてもらったのだそう。「特別に裕福な家庭というわけではなかったので、そんな高価なものを私のために買ってくれたという、父の愛を感じて嬉しくなりました」と話します。



現在このエアコンは父親の部屋に取り付けられているのだとか。



「運転操作はダイヤルで“冷房・送風・温風”の3つだけ。温度設定は変えずとも十分に効きます」



半世紀もの間「故障知らず」の背景を尋ねると--。



「特別なメンテナンスはしていません。業者クリーニングも一度もなし。父は『よく効くよなー』と言って、電源を入れてすぐ冷えたら切る短時間運転が習慣です」



強い冷却力ゆえに稼働時間は比較的少なく、結果として機器への負担も抑えられてきたため長持ちしているのではないか？と投稿主は推察します。



投稿されているエアコンは、1974年にグッドデザイン賞を受賞したダイキンの製品。（※参照：GOOD DESIGN AWARD｜受賞ギャラリー）その後のエアコン選びでも基本的に「ダイキン一択」になるほど、ダイキン製品へ信頼を寄せるきっかけになったのだと言います。



「一度だけ別メーカーを入れましたが10年ほどで故障。結局、家中の部屋に5台まとめてダイキンを導入していますが、どれも20年選手として今も快調です。ただ、その中でも一番冷えるのはやはり投稿した50年前のエアコンですね」



そんな投稿主さんの「ダイキン愛」を受けて、投稿には「元ダイキン社員として嬉しいです」「電気屋ですが、昔のエアコンは作りが単純だから壊れない！」など関係者からのコメントも寄せられました。



実際にエアコンを購入した父親自身は「良い買いものをした」と満足げなのだとか。「故障するまでは使い続ける」と話す投稿主さんですが、思い入れのあるエアコンがいざ壊れたらどうするのか、伺ってみました。



「もし役目を終える日が来たら、粗大ごみとして処分すると思います。記念に引き取っていただけるなら嬉しいですが、現実的には動かなくなったらお別れですね」