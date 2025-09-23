＜元義母コワ！警察呼ぶ？＞可愛い孫は私が育てる！住所を調べよう【第5話まんが：元義母の気持ち】
私はマサミ。ひとり息子のカズキは3年前に離婚し、可愛い孫のアサヒは元嫁のミキさんのもとにいます。アサヒは幼い頃から優しくておばあちゃん思いの子。早くに夫を亡くした私は、いつか同居して忙しい息子夫婦の代わりに孫を育てるものと思っていました。しかし息子夫婦が離婚した今、私はアサヒに会えるのは2ヶ月に1回だけ。私がこんなに寂しい思いをしているのは、すべて嫁として至らなかったミキさんのせいなのです。
息子が養育費を払わないと、2ヶ月に1回しかない面会すらできなくなってしまいます。私は毎月、息子に代わってお金を振り込むようになりました。アサヒの養育費を払っているんだから、祖母として好きなだけ交流していいはずです。
私にとってみれば、アサヒを誘拐されたようなもの。教えてくれないのなら、調べればいいのです。私はGPS端末をぬいぐるみに仕込んでアサヒにプレゼントしました。手元のアプリで見れば、簡単に居場所を知ることができます。
私は夫に先立たれ、孫のアサヒが生きる希望だと感じていました。いずれは同居して私がアサヒを育てるつもりでした。けれどその夢をミキさんに奪われてしまったのです。
息子の代わりに毎月養育費も支払っているのに、2ヶ月に1回しか会わせてもらえないなんて！ ミキさんからは住んでいる家の場所はおろか、通っている学校すら教えてもらえないのです。
だから居場所を知るためにGPSを仕込みました。私はおばあちゃんだから、そうする権利があると思ったのです。
しかしそんなある日、いきなり警察から電話がかかってきて驚きます。孫へのプレゼントにGPSを仕込んだ私は、人としての一線を越えてしまっていたのでした……。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
