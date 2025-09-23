¡Ö40Âå¤Ê¤Î¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¿Íµ¤ÀäÄºÃæ¤Î22ºÐ¤Ç½Ð»º¡¢°úÂà¤è¤®¤ê¡Ä¥Ç¥Ó¥å¡¼27¼þÇ¯¡¦ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤Î¶á±Æ¤Ë¾×·â¡ÖÇ¯¡¹åºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö±Ê±ó¤ËÆ´¤ì¡×
¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤ÈÆ±¤¸¥Ý¡¼¥º¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¿Íµ¤ÀäÄº¤ÎÃæ¤Ç¤Î½Ð»º¤ò·Ð¤Æ¡¢º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼27¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë46ºÐ¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBiSH¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç²Î¼ê¤Î¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É(30)¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏÄÇÌ¾ÎÓ¸é(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¡£¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤È¤È¤â¤Ë´é¤ËÎ¾¼ê¤òÅº¤¨¡¢½À¤é¤«¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ÄåºÎï¤À¤·²Ä°¦¤¤¤·±Ê±ó¤ËÆ´¤ì¡×¡ÖÇ¯¡¹åºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¤ó¤«¡©40Âå¤È¤«¿®¤¸¤é¤ì¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤Ï1998Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¹¬Ê¡ÏÀ¡×(Åì¼ÇEMI¡¢Åö»þ)¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿Íµ¤ÀäÄº¤À¤Ã¤¿2001Ç¯¤Ë¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ÎÌïµÈ½ßÆó¤µ¤ó(µýÇ¯49)¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£22ºÐ¤ÇÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬¡¢ÍâÇ¯¤ËÎ¥º§¤·¤¿¡£¡¡Àè·î¤Ë¤Ï¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë½Ð±é¤·¡¢²áµî¤Ë¤Ï°úÂà¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ä»Ò°é¤Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£