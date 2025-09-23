¡Ú¤¢¤ó¤Ñ¤óÌ¾¾ìÌÌ¡ÛÈë¤á¤Æ¤¤¿ÀïÁè¤Î½ý¤ò¸ì¤ê¡¢¹æµã¤¹¤ëÈ¬ÌÚ¤Ë´ó¤êÅº¤¦Íö»Ò¡Ö¿É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×ºÊÉ×ÌÚÁï¤È²Ï¹çÍ¥¼Â¤Î±éµ»¤Ë»ëÄ°¼Ô¤â¤é¤¤µã¤
±¢»´¤ò¶Ë¤á¤¿Àï¾ì¤Ç¡¢È¬ÌÚ¤Ï¡Ä
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¡¢ºÊÉ×ÌÚÁï¤È²Ï¹çÍ¥¼Â¤Î±éµ»¤Ë¡¢¤â¤é¤¤µã¤¤¹¤ë»ëÄ°¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡23Æü¤ÎÂè127²ó¤Ç¤Ï¡¢ºÊÉ×ÌÚ¤¬±é¤¸¤ëÈ¬ÌÚ¿®Ç·²ð¤¬¡¢²Ï¹ç¤¬±é¤¸¤ëÍö»Ò¤Ë¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÈë¤á¤Æ¤¤¿ÀïÁè¤Î½ý¤ò¹æµã¤·¤Ê¤¬¤éÌÀ¤«¤¹¥·¡¼¥ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ãç´Ö¤¬¼¡¡¹¤ÈÅÝ¤ì¡¢±¢»´¤ò¶Ë¤á¤¿Àï¾ì¤ÎÌë¡¢È¬ÌÚ¤Ï½Æ·õ¤ÇÅ¨¤ò»É¤·»¦¤¹¡£
¡¡¡Ö¤½¤Î»àÂÎ¤òÅÚÇ¹Âå¤ï¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢Ä«¤òÂÔ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¡Ä»àÂÎ¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤éºâÉÛ¤¬Íî¤Á¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ä¼Ì¿¿¤¬¡£²¶¤¬¡¢»É¤·»¦¤·¤¿Å¨Ê¼¤ÎºÊ¤È»Ò¤Î¼Ì¿¿¤¬¡Ä¡×
¡¡¤¹¤ë¤ÈÂÐÌÌ¤Î¥½¥Õ¥¡¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Íö»Ò¤Ï´ã¶À¤ò³°¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢È¬ÌÚ¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤ë¡£ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤È¬ÌÚ¡£È¬ÌÚ¤Î¼ê¤Ë¼ê¤ò½Å¤Í¡¢Êú¤Äù¤á¤ëÍö»Ò¡£¤½¤ÎÌÜ¤Ë¤âÎÞ¤¬¡Ä¡£
¡¡ÈÖÁÈ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÏÄ¹Ê¸¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÀïÁè·Ð¸³¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤¬È¬ÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢»×¤¤½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤âËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤µ²±¤ò¡¢À¼¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¡£¿Í¤ÎÄË¤ß¤¬Ê¬¤«¤ë¤È¤æ¤¦¤Î¤Ï¤³¤¦¤æ¤¦¤³¤È¤À¤È¤æ¤¦±éµ»¡£ËÜÊª¤ÎÎÞ¡¢¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡£ºÊÉ×ÌÚ¤µ¤óÀ¨¤¤Ìò¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¼«Ê¬¤âÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬Ì¿¤òÃ¥¤Ã¤¿Å¨¤Ë¤âÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤¬¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼«¹ñ¤Ç¤Ï¤½¤Î¹Ô¤¤¤¬»¾¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤¬µö¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡¢È¬ÌÚ¤µ¤ó¡Ä¡£¤½¤ì¤òÄ°¤¤¤ÆÎÞ¤òÎ®¤·¤ÆÊú¤¤·¤á¤ë¤Î¤¬ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿Íö»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤Þ¤¿¡¢ÀïÁè¤Î»´¤µ¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡ÖÂÎ¤ò¿Ì¤ï¤»¤ëÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤ËÍö»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬´ó¤êÅº¤Ã¤¿¡£ÏÃ¤·¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Áê¼ê¤¬Íö»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦»×¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡ÖÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¡¢¤È¤Æ¤â¿É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¥·¡¼¥ó»ä¤âµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×