¾×·â¤ÎµÞÅ¸³«¡ÄÊì3¿Íà¥¢¥ó¥Ñ¡Á¥ó¥ÁáßÚÎö¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë»ëÄ°¼Ô¤ÏÎÞ¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«µã¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ú¤¢¤ó¤Ñ¤óºÇ½ª½µ¡Û
¡Ö3¿Í¤Ï¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ºÇ½ª½µ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÎÊì3¿Í¤Ë¤è¤ëà¥¢¥ó¥Ñ¡Á¥ó¥ÁáßÚÎö¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè127²ó¤Ç¤Ï¡¢¿ó(ËÌÂ¼¾¢³¤)¤Î¼ÂÊì¡¦ÅÐÈþ»Ò(¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò)¤È°é¤Æ¤ÎÊì¡¦ÀéÂå»Ò(¸ÍÅÄºÚÊæ»Ò)¡¢¤Î¤Ö(º£ÅÄÈþºù)¤ÎÊì¡¦±©Â¿»Ò(¹¾¸ý¤Î¤ê»Ò)¤Î3¿Í¤¬°ä±Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Á°²ó¡¢¤Î¤Ö¤ÏÅÐÈþ»Ò¤È±©Â¿»Ò¤òÈ¼¤Ã¤Æ¸Î¶¿¤Î¹âÃÎ¤ËÎ¹¹Ô¤·¡¢ÀéÂå»Ò¤È²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¤Î¤Ö¤ÎËå¡¦¥á¥¤¥³(¸¶ºÚÇµ²Ú)¤¬¡Ö¸þ¤³¤¦¤Ç¡¢¤ª¤«¤¢¤Á¤ã¤ó¤È3¿ÍÃçÎÉ¤¯¤·¤è¤í¤¦¤«¡×¤È¸ì¤ê¡¢3¿ÍÊÂ¤ó¤À°ä±Æ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡Ö±©Â¿»Ò¡¦ÅÐÈþ»Ò¡¦ÀéÂå»Ò¤Î»°¿Í¤¬¤½¤í¤Ã¤¿µ®½Å¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£»°¼Ô»°ÍÍ¤ÎÊì¤Î°¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£3¿Í¤¬¾Ð´é¤Çà¥¢¥ó¥Ñ¡Á¥ó¥Áá¤ò·«¤ê½Ð¤¹¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï3¿Í¤Î¹¥±é¤ò¤¿¤¿¤¨¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤¿¤Á¡ÄË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤©¡×
¡¡¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ö³Æ¡¹¤¬ÁÇÅ¨¤Ê°¦¾ðÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤³¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¸«¤ë¤È¤Ê¤ó¤«µã¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ö¹âÃÎ¤Ç¤Î¼òÀ¹¤ê¥·¡¼¥ó¤â´Ñ¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢3¿ÍÃçÎÉ¤¯°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ÇÂà¾ì¤Ê¤Î¤â¥Û¥Ã¥³¥ê¡×
¡¡¡Ö¼ç¿Í¸øÃ£¤ò»Ù¤¨¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¤ªÊìÍÍÊý3¿Í¤Ï¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡ÖºÇ¸å¤ËÀéÂå»Ò¤µ¤ó¤Ë¤â²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×