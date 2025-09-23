¡Ö¤È¤¦¤È¤¦ºÇ¸å¤ÎÁê´Ø¿Þ¡×·ãÊÑ¤ÎÈ¾Ç¯¡Ä¤¢¤ó¤Ñ¤óà¥é¥¹¥È¾þ¤ëá´é¤Ö¤ì¤Ë¥Õ¥¡¥óÇ®»ëÀþ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬¼çÌò¤À¤Ã¤¿¡×ºÇ½ª½µ¤Ç¿·¥¥ã¥éÅÐ¾ì¤â¡ª
¡ÖÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¾Ð´é¤¬Â¿¤¤Áê´Ø¿Þ¤ÎÃæ¤Ç¡Ä
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÎËèÅÙà·ãÊÑá¤¹¤ëÁê´Ø¿Þ¤¬¤È¤¦¤È¤¦ºÇ¸å¤Ë¡Ä¡£ºÙÉô¤Þ¤ÇÃíÌÜ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö´°Á´ÊÝÂ¸ÈÇ¡×¤ÈÇ®»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¡ÖºÇ½ª½µ¤ÎÁê´Ø¿Þ¤ò¸ø³«¡×¤È¤·¤Æ¡¢22Æü¤«¤é¤Î¿·¤·¤¤¿ÍÊªÁê´Ø¿Þ¤òÌòÊÁ¤ä´é¼Ì¿¿¤Ä¤¤ÇÅê¹Æ¡£¡Ö¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È!¡×¤È¡¢¥Ò¥í¥¤¥óŽ¥Ìø°æ¤Î¤Ö(º£ÅÄÈþºù)¤È¿ó(ËÌÂ¼¾¢³¤)É×ÉØ¤òÉ®Æ¬¤ËÈÕÇ¯´ü¤ò·Þ¤¨¤¿ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´¶³´¿¼¤¤É½¾ð¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¿·ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÉð»³·Ã»°(Á°¸¶Þæ)¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤È¤¦¤È¤¦ºÇ¸å¤ÎÁê´Ø¿Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡£¤³¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤òÁí¤Þ¤È¤á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ºÇ½ª²ó¤Þ¤ÇÅÐ¾ìŽ¥³èÌö¤¹¤ë³§¤µ¤ó¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬¼çÌò¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¿ó¤ò°¦¾ð¿¼¤¯°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀéÂå»Ò¤µ¤ó¡£ºÇ½ª½µ¤Ç¤Þ¤¿¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ê¤¿¤¤¤Ê♡¡×¡ÖÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡×¡ÖºÇ½ª¾Ï¤ÏÁ´¤ÆÏ¿²è¤â¤·¤Æ´°Á´ÊÝÂ¸ÈÇ¡×¡ÖÄ¹¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÇÃ»¤«¤Ã¤¿È¾Ç¯´Ö¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡26Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ï¡¢NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK¥×¥é¥¹¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿29Æü¤«¤éÆÃÊÌÊÔ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¤È¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×½Ð±é¼Ô¤ÎºÂÃÌ²ñ¤ò4ÌëÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£