初優勝の32歳が125人抜き 中島啓太は1ランクダウン18位【欧州男子ポイントランキング】
DPワールド（欧州）ツアー「フェデックス・フランスオープン」を終えて、最新のポイントランキングが発表された。
49位タイで大会を終えた中島啓太が、22ポイント（pt）を上積み。通算1376.50ptにしたが、1ランクダウンの18位に後退した。32歳のマイケル・キム（米国）が初優勝を果たし、835ptを獲得。125人抜きの35位にジャンプアップした。今季開幕Vのエルヴィズ・スマイリー（オーストラリア）は2位タイフィニッシュで、12ランクアップの14位。米ツアー1勝のミンウー・リー（オーストラリア）は5位タイ。165.6ptを獲得して、33ランクアップの87位へ浮上した。今大会は出場していない桂川有人は通算374.37ptで125位に立っている。ランキングトップ3は変わらず、1位からローリー・マキロイ（北アイルランド・通算4084.56pt）、マルコ・ペンジ（イングランド）、エイドリアン・サディエル（フランス）が続いている。
