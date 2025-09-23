面識のない歌手・橋幸夫さんの通夜に参列したことで物議をかもしている「EXILE」ATSUSHIのものまね芸人・RYOが23日に自身のX（旧ツイッター）を更新し「霜降り明星」粗品の動画投稿に対して意見を投稿した。

粗品は22日にYouTube動画で人気企画「1人賛否」をアップ。最近あったネットニュースについて「偏った意見は言いたくない」とし“賛否”をまじえて持論を展開するというもので「全部コント」だとしている。

そこでRYOの騒動を取り上げたが、粗品は「擁護のようなコメントは一切見当たりません。10対0ですから。これはRYOさん頑張って」としたが、「ただぁ!お前芸人にしては珍しく、素人未満やんけ!」とバッサリ。

「素人やないか〜い!これは『アウトレイジ』の西田敏行さんのものまねなんですけど。素人未満やん。以下じゃないよ、以下やったら同列も含むからね。未満やんけ!」と語っていた。

これを受けて、RYOは「さすが粗品さん!日本人は同調圧力が強く昔から 10対0で悪い人はとことん悪くして 良い人はとことん良い!みたいな考え。皆さんもう令和ですよ?」とつづった。