滑走路がビーチにあるのは、世界でバラ空港だけだ/georgeclerk/iStock Unreleased/Getty Images

（ＣＮＮ）旅行となると、世界中どこにいても変わらないものがある。空港の滑走路だ。外部からの干渉を一切受けない、整然と伸びたアスファルトの長い路面。地球上のどこにでもありうる無機質な環境だ。

しかしそうではないかもしれない。安全面が確保された空港の滑走路とはいえ、世界の一部では、少しばかり創意工夫が凝らされているからだ。海の真ん中に作られた人工島に着陸することもあれば、２本の滑走路の間にある１８ホールのゴルフコースでゴルファーに手を振ることもある。砂浜に降り立つことで、思っていたよりも早くビーチにたどり着くことだってある。

車で横断できる滑走路から、一風変わった素晴らしい立地にあるものまで１２の滑走路を紹介する。

バラ空港（英スコットランド）

滑走路がビーチにあるのは、世界でバラ空港だけだ。スコットランドのアウター・ヘブリディーズ諸島にあるこの空港で運航している航路はたった一つ。グラスゴーまでの１４０マイル（約２２５キロ）の路線で、１９人乗りの飛行機が就航している。全長わずか約１３キロのバラ島へ向かうパイロットは、島北部にある広い湾に向かい、砂浜に直接着地しなければならない。離着陸のスペースをできるだけ確保するため、フライトは潮の満ち引きに合わせる必要がある。

香港国際空港（香港）

世界で最も混雑する貨物空港には、十分な広さが必要だ。香港は空港のために島をまるごと造成。開業当時は旅客ターミナルも世界最大だった。かつてはチェクラップコク島だったこの地は、埋め立てによって４倍の面積に拡張され、２本の滑走路を持つ空港になった。１９９８年の開業後、最初にこの空港に降り立った外国人の中には米国のクリントン元大統領もいた。

ドンムアン国際空港（タイ）

ドンムアン国際空港には、２本の滑走路の間に１８ホールのゴルフコースがある。ゴルフを楽しむ人はプレー前に空港のような保安検査を受けなければならない。コースと滑走路の間に柵はないため、飛んでくるボールには注意しよう。

サンボロー空港（英スコットランド）

シェトランド諸島南端に位置する、青銅器時代の集落、ヤールショフへの旅行を計画しているなら少し余裕をみておいたほうがいいかもしれない。英国屈指の考古学遺跡として知られるヤールショフは、同諸島の主要空港であるサンボローの滑走路のすぐ先にある。たどり着くためには、車や自転車、徒歩で滑走路を横切る必要があるからだ。

アマタ・カブア国際空港（マーシャル諸島）

マーシャル諸島の首都マジュロにあるアマタ・カブア国際空港は、「着水」という言葉に全く新しい意味を与えてくれる。全長約２．４キロの滑走路１本だけが砂州の上に敷かれ、その幅は環礁自体とほぼ変わらない。島があまりにもへんぴな場所にあるため、滑走路の修復工事では、フィリピンや香港、韓国から資材を輸送しなければならなかったという。マジュロ島の端から端まで約４８キロにわたって伸びる道路は、滑走路のすぐ脇を走る。駐車しようとは思わない方がいい。片側は砂浜と海、反対側は滑走路しかないからだ。

ジェノバ・クリストフォロ・コロンボ空港（イタリア）

ジェノバは、街の狭さで有名だ。コロンブスが米大陸を目指して出発したイタリアの都市で、ほぼ切り立った崖に沿っており、各地区を結ぶ公共エレベーターやケーブルカーがあるほどだ。

ジェノバ・クリストフォロ・コロンボ国際空港は市内中心部の西側に位置する人工半島にある。ジェノバ行きの飛行機に乗れば、水面に着陸しようとしているかのような、見事な着陸を体験できる。

ジブラルタル国際空港（英国）

ジブラルタルの滑走路は、ジョン・レノンとオノ・ヨーコが挙式後にここで写真を撮ったほど有名だ。

２０２４年には３６２８便が発着したジブラルタルの滑走路は、街への道路としても機能する。スクーターや自転車、徒歩で滑走路を横切り、飛行機に手を振って見送ることができる。

ただし安全第一であることは忘れないようにしよう。空港がアドバイスしているとおり、滑走路で写真を撮ろうと長居しすぎないこと、ごみを落とさないこと、子どもやペットから目を離さないこと、風で物を落とさないようにポケットの中をしっかり確認すること。空港の説明によると、「飛行機のエンジンにごみが入ると深刻な損傷を引き起こす可能性がある」。ジョンとヨーコも知っていたとおり、最高の撮影スポットは管制塔のそばだ。

ボラボラ空港（フランス領ポリネシア）

ここは、バラの姉妹島とも言える、熱帯の楽園だ。ボラボラ空港は第２次世界大戦中にラグーンに浮かぶ島に建設されたため、ボラボラ島の他の場所に行くには、手荷物受取所からボートに乗る必要がある。エア・タヒチとエア・モアナのターボプロップ機が青い海すれすれを飛行し、南太平洋の真ん中に浮かぶ滑走路に着陸する。

関西国際空港（日本）

大阪や神戸、京都に向かう際の主要空港である関西空港は、人工島にあるだけでなく、沖合わずか約５キロに位置している。空港周辺の水深は約１８メートルだ。７年の歳月をかけて１９９４年に開業した同空港は世界で有数の壮観な滑走路を持ち、著名な建築家レンゾ・ピアノ氏の設計による、洗練されたターミナルも備える。２００１年には米土木学会から２０世紀を代表する１０大事業の一つに選ばれた。

ナウル国際空港（ナウル共和国）

ナウル国際空港はミクロネシア連邦のナウル共和国にある。島の南西海岸を横切る滑走路の両側には住宅街が広がり、島をぐるりと一周する海岸道路は空港の周囲を取り囲む。道路は滑走路自体には通っていないが、滑走路の両端を横断しているため、離着陸時には交通が遮断され、ドライバーは特別な絶景を楽しむことができる。

中部国際空港（日本）

０５年に名古屋近郊に建設された中部国際空港。５年を要した建設工事では、地盤を安定させるため、専門船による「サンドコンパクションパイル（ＳＣＰ）」工法が採用された。１９年には第２ターミナルがオープンしたほか、２本目の滑走路の建設が始まっている。

ベラナ国際空港（モルディブ）

首都マレに近いフルレ島に広がるこの空港は、実質的に１本だけの滑走路がターコイズブルーの海に囲まれている。面白いのは、水上飛行機と一緒に着陸できるかもしれないという点だ。同空港は２２年に新しい水上飛行機ターミナルを開設し、アスファルトの滑走路に並んで４本もの水上滑走路を備えている。