男女お笑いコンビ、エレガント人生の中込悠（36）が22日、X（旧ツイッター）を更新。相方、山井祥子（31）との結婚発表への祝福に感謝を述べた。

エレガント人生は21日に結婚を報告して、男女コンビの結婚が大きく注目を集めた。翌22日、中込は「たくさんのお祝いの言葉、本当にありがとうございます！こんなにもエレガント人生を愛していただいているんだと感動しています」と祝福の声に感謝を述べた。妻となった相方、祥子の指輪をはめた姿を披露。「単独ライブが終わったらと目論んでいた結婚指輪。僕の方に"エレガント"、祥子の方に"人生"と入れていただきました」と結婚指輪に刻んだ文言を明かした。

また、祥子も「たくさん祝福して下さって本当にありがとうございます」とXを更新。「『ハローキティぐらい愛される存在になりたい』という意気込みで芸人の世界に入ったので、みなさんからの愛を感じられて最高に幸せです。これからよろしくね、ダニエル（※キティのボーイフレンドのこと）」と夫となった相方、中込と指輪の写真をアップした。

2人は13年4月入学のNSC東京校19期の同期で、19年4月からトリオでエレガント人生を結成。交際0日で結婚したという。